Policisté vyhlásili pátrání v systému Dítě v ohrožení. Dívka ve dvě hodiny odpoledne uvedla, že jde ke kamarádce, k té ale nedorazila. Později telefonicky oznámila, že je s kamarádem a vrátí se až v neděli.

Dívka je asi 172 cm vysoká a má štíhlou postavu. Podle informací policie zveřejněných na internetových stránkách vypadá na 16 až 17 let. Má dlouhé hnědé vlasy, modré oči a pod pravým okem má pihu. Na sobě by měla mít černou elastickou sukni, šedé melírované tričko s krátkým rukávem s velkým nápisem Chupa chups, černou mikinu s kapucí a černé plátěné kotníkové boty značky Converse. S sebou by měla mít černý batoh značky Adidas.

Systém Dítě v ohrožení je národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte.