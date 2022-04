V polovině března se v americkém Miami konal tradiční rybářský turnaj. Během něj došlo k obrovské tragédii. Andrea Monterová, snoubenka Juana Carlose Escoteta Alviareze (†31) nešťastnou náhodou spadla přes palubu jejich lodi Otoro a budoucí manžel za ni skočil do vody, aby ji zachránil. Místo toho ale přišel sám o život, když ho zasáhl lodní šroub.

Pro budoucí manžele Andreu Monterovou a Juana Carlose Escoteta Alviareze měl být sobota 12. března běžným víkendovým dnem. Pár si zašel na rybářský turnaj a jel se podívat na soutěžící plavidla a závodníky. Jenže po pár minutách došlo k tragické nehodě. Jak už dříve Blesk informoval,kapitál lodi se totiž začal přesouvat na záď, aby pomohl členovi posádky, který zápasil s prutem. Kapitán klopýtl a srazil Andreu Monterovou do vody. Alviarez se okamžitě vrhl za ní. Nejmladšího syna španělsko-venezuelského bankéře s miliardami na účtu Juana Carlose Escoteta Rodrigueze (62) ale zachytil lodní šroub a na místě Juana zabil.

Snoubka vůbec nechápala, co se stalo

Snoubence se naštěstí podařilo přežít a zbytku posádky se ji i před špatné počasí podařilo dostat zpět na palubu. Andrea zprvu vůbec nechápala, co se stalo, protože se pádem silně udeřila do hlavy. Britský deník Daily Mail ale ve čtvrtek zveřejnil šokující záznam ze chvíle, kdy se Andrea o smrti manžela dozvěděla. Žena vůbec neměla tušení, že její snoubenec je mrtvý, dokud jí to policista v přístavu v exkluzivním klubu Ocean Reef Club v Key Largo neřekl.

Snoubenka nejprve nemohla uvěřit, co jí policista říká. Poté začala hystericky brečet a vytáčet Juanova bratra Pedra. „Pedro? Policie mi řekla, že Juan je prý mrtvý, “ říká na záznamu ve španělštině uspěchaným vyděšeným hlasem Andrea. Bratr nejprve také nevěří, ale když si ho vezme strážník k telefonu, Pedrovi ta hrozná slova o smrti jeho bratra jen potvrdí.

Policisté, kteří celou tragédii vyšetřovali, se domnívali, že Andreu záchranáři naloží do sanitky, aby ji ošetřili. Ta ale zmateně pobíhá v přístavišti a ptá se „Kam jste ho vzali? Chci vidět jeho tvář! Kde je?“. Tělo jejího snoubence bylo přitom nedaleko. Na menším plavidle, které přijelo lodi Otoro ihned na pomoc, byly dle policie jen části Juanova těla. Muž se totiž na lodní šroub doslova namotal a nebylo možné tělo vyprostit vcelku.