Muž sjel s autem do rybníka. (Autor: Pol)

Ve čtvrtek brzy ráno sjelo auto v Mnichovicích na Strakonicku do rybníka. Když dorazili na místo policisté, vůz už byl téměř celý pod vodou. Řidiče (81) zachránili dva duchaplní muži, neváhali skočit do ledové vody a dotyčného z potápějícího se osobáku vytáhnout.

Velké štěstí v neštěstí měl řidič osobního auta v Mnichovicích na Strakonicku. Ve čtvrtek půl hodiny po šesté ráno sjel s autem do rybníka. To začalo rychle klesat ke dnu a plnit se vodou. Štěstím bylo, že si celého incidentu všimli dva muži.

Jan P. (37) a Radek M. (38) neváhali, skočili do ledové vody a u osobáku rozbili okénko. Jednaosmdesátiletého řidiče pak rychle vytáhli a doplavili se s ním na břeh. Ještě před tím stihli vytočit linku 155.

„Podchlazeného muže si po příjezdu na místo převzali záchranáři a následně ho převezli do strakonické nemocnice. Co se přesně odehrálo před nehodou a jaká byla její přesná příčina, to jsou otázky, kterými se nyní budou zabývat dopravní policisté z Územního odboru Strakonice, kteří dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu,“ uvedla mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Radkovi s Honzou poděkovala za jejich duchapřítomný čin, kterým zachránili život muži v potápějícím se autě. Když na místo dorazili policisté, auto už bylo téměř celé pod vodou. Z vody vykukovala už jen střecha.