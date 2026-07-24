Od vraždícího devadesátiletého starce až po dodnes nevyřešenou záhadu rozřezané ženy v kufru. Těchto 7 otřesných kriminálních případů se do historie naší kriminalistiky zapsalo tím nejbrutálnějším způsobem. Kdo u nás nepozorovaně ukradl půl miliardy? A tušili jste, že v Třebíči řádil brutální gang kanibalů, který dokonce prodával lidské maso? Z detailů těchto případů tuhne krev v žilách!
7 nejmrazivějších zločinů Česka: Prodej lidského masa v Třebíči i vraždící děda (90)
1.Nejstaršímu vrahovi bylo devadesát let!
Neobvyklý rekord Václava Snopka zřejmě nikdo v České republice nepřekonal ani po téměř třiceti letech. V době, kdy se totiž senior v hodonínském domově důchodců dopustil kruté vraždy mu bylo už devadesát let. Je tak nejspíš nejstarším vrahem v Česku. To, že je Snopek pravděpodobně nejstarším vrahem potvrdila pro E15 tisková mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby Markéta Prunerová. Stoprocentně to ověřit samozřejmě nelze.
A proč se tedy vitální a samostatný důchodce rozhodl ve svém věku pro krutý zločin, kvůli kterému strávil zbytek života na kroměřížské psychiatrii? Mohla za to obyčejná žárlivost. Podle účetní z domova pro seniory se totiž Snopek sblížil s jinou klientkou v domově. Té však kamarádka vztah s rozmluvila, což se muži ani trochu nelíbilo.
„Nepohodl se s družkou a píchl ji do hrudníku. Málokdy se podaří zabít jednou ranou, tohle byl ovšem přesně ten případ,“ popsal serveru zasahující policista Lubomír Fridrich. Dodal, že dopadený vrah by mu mohl klidně dělat pradědečka.
Jiný senior vraždil v roce 2020 v Krnově. Jednaosmdesátiletý důchodce tam během covidového lockdownu ubodal manželku, s níž žil padesát let. Nakonec dostal od soudu osmiletý trest.
2.Nejhorší případ kanibalismu? Maso zavražděných prý prodávali!
Na konci druhé světové války se objevil opravdu šokující případ v Třebíči. Skupina chudých obyvatel, kteří všichni žili společně v takzvaném Kohnově mlýně, vraždila židovské uprchlíky a prodávala jejich maso. Na celý brutální případ se přišlo vlastně náhodou, jeden z členů gangu se totiž opil a pustil si v hospodě pusu na špacír.
V roce 1919 v mlýně bydleli také dva bratři Matouš a Bartoloměj. Ti na rozdíl od ostatních obyvatel nebyli tak chudí a ostatní to věděli. Skupina jiných obyvatel se rozhodla je zavraždit a okrást. Hlavní iniciátorkou byla Anna Dvořáčková, matka 21 dětí, zlodějka a recidivistka, dále pak její manžel, dělník Karel Dvořáček a dalším účastníkem byl Josef Fejta, který v domě žil se svým otcem Josefem Fejtou starším a bratrem Janem Fejtou.
Přiznání
Loupež se jim povedla a příbuzným obětí nalhali, že bratři utekli do Rakouska. Fejta navíc tvrdil, že jim na cestu půjčil peníze a má povolení rozprodat jejich majetek. Vše by jim zřejmě prošlo, kdyby se jednou opilý Dvořáček v hospodě neprořekl. K činu se nakonec na policii všichni přiznali. Jenže pak přišlo něco, co nikdo nečekal! Skupina se doznala i k tomu, že koncem války vraždila židovské uprchlíky z Haliče a jejich maso prodávala!
Děsivý případ šokoval kriminalisty i celou obec. Dobové noviny plnily titulky o děsivých hrůzách a policisté prohledávali okolí mlýna. Přestože se skupina přiznala, označila i další komplice, mezi nimiž měl být řezník, který mrtvé porcoval, za tyto vraždy trest nedostala.
Manželé Dvořáčkovi a Josef Fejta starší si u soudu vyslechli doživotní trest za loupežnou vraždu dvou bratrů. Jan Fejta za podíl na loupeži deset měsíců. Ostatní byli obžaloby zproštěni. Zahrabané kosti zavražděných uprchlíků se nikdy nenašly a ztracené lidi nikdo nepostrádal. Dodnes není jasné, kolik haličských židů skupina zavraždila, bylo jich však zřejmě minimálně deset. Jak je možné, že násilná smrt haličských židů nebyla spravedlivě potrestána, se dnes zcela jistě říct nedá. Svou roli mohl sehrát i politický tlak a strach z mezinárodní ostudy.
3.Největší loupež: František zmizel s půl miliardou
Česká loupež století se odehrála 1. prosince 2007. Od drzé krádeže, kterou provedl František Procházka (46) a jeho komplic Milan Čermák (64), už uplynulo skoro 19 let. Přesto hlavní iniciátor nikdy nebyl dopaden a ukradená půl miliarda se nikdy nenašla.
Jak se prohnané dvojici povedlo zmocnit se takové spousty peněz a nepozorovaně zmizet? Procházka totiž pracoval u žižkovské firmy G4S Cash Services jako ostraha. Tím pádem měl areál dobře zmapovaný a perfektně věděl, jak to uvnitř chodí. V osudný den přijel Čermák do firmy v bílé dodávce, která se podobala autům společnosti. Do ní s Procházkou naložil balíčky peněz v hodnotě 540 milionů korun a jeho komplic s autem bez problémů odjel.
Aby nevzbudil podezření počkal Procházka na konec směny a pak už ho nikdo neviděl. Na krádež se přišlo až druhý den a to už byl lupič i s hotovostí tentam. Čermáka sice později policie dopadla a odseděl si 9 let ve vězení. Hlavního iniciátora však policie ani po letech nenašla.
Nejblíže k dopadení vychytralého lupiče prý měli policisté v roce 2012, kdy je stopa zavedla do Dominikánské republiky. Tam měl být málem chycen při velké razii, při které bylo zadrženo 7 mezinárodně hledaných Čechů. Podle posledních informací svědka se má Procházka ukrývat na obří jachtě v Karibiku.
4.Nejznámější podvodník prodal Karlštejn
Zřejmě naprosto nejlegendárnějším podvodníkem v Českých dějinách se stal Harry Jelínek, vlastním jménem Josef. Ten na počátku dvacátého století totiž dokázal obrat o peníze obrovskou spoustu lidí. A nešlo o žádné malichernosti, tenhle muž dokázal prodat dokonce tramvajovou linku.
Všechno začalo, když Harry Jelínek nezvládl studium medicíny na vysoké škole. Poté, co neuspěl ho totiž jeho otec přestal finančně podporovat. Jenže Harry byl zvyklý žít na vysoké noze a tak se začal živit jako gigolo. Jedna z jeho bohatých klientek mu pomohla zařídit starožitnictví, na které bylo později podáno okolo 500 žalob. Už tady totiž začaly Jelínkovy podvody. Zákazníkům prodával falza či kradené předměty.
Karlštejn i tramvajová linka
Později se seznámil s členem šlechtické rodiny Jiřím Kristianem Lobkowiczem a díky tomuto přátelství rozjel jeden z největších podvodů v naší historii. Podle legendy se měl na zámku Lobkowiczových seznámit s bohatým americkým párem Chickeltsových. Ti toužili koupit v Evropě honosnější sídlo a Jelínek jim tvrdil, že patří k šlechtické rodině vlastnící Karlštejn. Koupě majestátního hradu manžele nadchla a když na ně Jelínek poté sehrál divadlo přímo na Karlštejne (zřejmě podplatil kastelána a najal herce jako pážata) složili mu jako zálohu 30 tisíc dolarů.
Podle další legendy měl manželé okrást ještě jednou před tím, než na celý podvod s Karlštejnem přišli. Americkému Čechoslovákovi Nowakovi údajně pro změnu v roce 1938 Jelínek prodal tramvajovou linku číslo 1. Za ni od nebohého podvedeného dostal 4 tisíce dolarů.
Ve vězení ale Harry Jelínek nikdy neskončil. Za války povýšil svou problematickou povahu na novou úroveň a kolaboroval s nacisty. Když se válka chýlila ke konci usoudil, že je čas utéct a emigroval do Německa. O jeho životě tam nejsou žádné zprávy, ví se pouze to, že zřejmě zemřel v osmdesátých letech.
5.Největší masové vraždy v Čechách
Následující text připomíná události, které se do naší historie zapsaly tím nejhorším způsobem. Ohlédneme se jak za nejzávažnějším případem z doby před rokem 1989, tak za bezprecedentními tragédiemi, které otřásly českou společností v novodobé historii.
Poslední popravená žena
Předrevoluční největší tragédii má na svědomí nechvalně proslulá vražedkyně Olga Hepnarová. Nejznámější česká masová vražedkyně Hepnarová se potýkala s psychickými problémy. Před svým činem zaslala pražským redakcím dopis, v němž svůj čin obhajovala. Tvrdila, že celá společnost je jejím nepřítelem.
Na nástupní tramvajový ostrůvek na pražské třídě Obránců míru, před domem č. 9 najela až na druhý pokus. Když totiž poprvé projížděla okolo, zdálo se jí, že je na zastávce příliš málo lidí a počet obětí by byl nízký.
Hepnarová nakonec zabila 8 lidí a 11 zranila. V dubnu 1974 byla Olga Hepnarová odsouzena k trestu smrti. O rok později byla v pankrácké věznici oběšena. Šlo o poslední popravenou ženu v tehdejším Československu.
Nejtragičtější masové vraždy v novodobé historii ČR
Novodobá historie České republiky bohužel pamatuje několik bezprecedentních a tragických událostí, při kterých vyhaslo mnoho lidských životů. Při ohlédnutí za nejzávažnějšími porevolučními případy je nutné zmínit tři události, které hluboce zasáhly celou společnost:
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Uherský Brod (2015): Dlouhou dobu byla za nejtragičtější porevoluční událost považována střelba v restauraci Družba v Uherském Brodě z února 2015, kde pachatel připravil o život osm lidí.
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Bohumín (2020): V srpnu roku 2020 došlo k další rozsáhlé tragédii v Bohumíně, jejímž motivem byly dlouhodobé rodinné spory. Pětapadesátiletý pachatel úmyslně založil požár v bytě v jedenáctém patře panelového domu, kde se právě konala rodinná oslava. Tato událost si vyžádala jedenáct obětí, kterým již záchranné složky nedokázaly pomoci. Čtyřem lidem se z hořícího bytu podařilo zachránit únikem přes balkon. Pachatel se k činu později doznal a přijal navržený doživotní trest.
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Filozofická fakulta UK (2023): Událostí, která svým rozsahem a počtem obětí překonala všechny předchozí tragédie, se stala střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v prosinci 2023. Tento útok si vyžádal čtrnáct nevinných životů (a desítky zraněných) a stal se tak nejtemnějším dnem v moderní české historii.
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6.Nejhorší dvojice sériových vrahů
I sériových vrahů se bohužel najde v české historii velké množství. Mezi ty nejhorší patří manželský pár. Dana (51) a Jaroslav (55) Stodolovi v letech 2001 až 2002 umučili a zavraždili osm seniorů. K prvnímu hroznému činu došlo 30. září 2001. Toho dne manželé s noži přepadli Aloise Miškovského (†77) z Chabeřic. Donutili ho vydat mu peníze a svázaného ho ponechali svému osudu. Zcela vyčerpaného ho našli příbuzní až po dvou dnech, o rok později pak zemřel v nemocnici.
S vraždami začali Stodolovi ve Slavošově, kde žili. Jako oběti si vybírali nebohé stařečky, kteří nebyli schopni jim vzdorovat. Vraždil zpravidla Jaroslav Stodola a Dana mu asistovala tak, že seniory omráčila a nebo je držela, aby je manžel mohl snáze škrtit. Policie se případy příliš nezabývala, většinou uvedla, že oběti zemřely přirozenou smrtí.
Stodolovi si vyhlédli také Josefa Peroutku, žijícího na samotě poblíž Hrádku. Ten vrahům řekl, že každou chvíli očekává návštěvu syna, policejního psovoda. Pan Peroutka žádného syna neměl, ale násilníci se zalekli a utekli. Díky tomuto muži nakonec policie vrahy dopadla. V dubnu 2004 byli manželé Stodolovi odsouzeni k doživotnímu trestu. V říjnu 2006 je na popud Dany Stodolové rozvedli.Video se připravuje ...
7.Nejznámější nevyřešený případ
Přestože se tento brutální případ odehrál již před 93 lety, dodnes jsou kolem něj otazníky. Jde o případ Otýlie Vranské. Slovenky žijící v Praze, jejíž tělo bylo nalezeno rozřezané ve dvou kufrech odeslaných vlakem do Košic a do Bratislavy.
Vranská neměla šťastné dětství a v jedenácti utekla z domova. Brzy na to skončila na nějaký čas ve vězení kvůli krádežím. Pak se přestěhovala do Prahy, kde si chtěla najít bohatého manžela. Mezitím se živila prostitucí.
Pak přišel zvrat. Kufry s děsivým obsahem se našly 2. září 1933 ve vlaku v Košicích a Bratislavě. V jednom z nich bylo tělo a v druhém hlava a končetiny. Později se ukázalo, že jde právě o Otýlii Vranskou.
Policie začala vyšetřovat a noviny z vraždy udělaly obrovskou senzaci. Jak policie, tak různé redakce dostávaly nejrůznější dopisy, jejichž pisatelé přicházeli s podivnými teoriemi, kdo mladou prostitutku zavraždil. Objevilo se dokonce několik dopisů podepsaných Karlem X. Y. Ten se v textu k vraždám přiznával a tvrdil, že bude pokračovat v čištění ulic. Zda je skutečně napsal pachatel se nikdy nezjistilo.
Naděje svitla vyšetřovatelům s příchodem analýzy DNA. V rukou oběti byly totiž nalezeny vlasy, a tak snad podle nich bude možné určit pachatele. Už před lety byla z vraždy podezřelá dokonce dvojice pachatelů, a to rotmistr a zasloužilý legionář Josef Pěkný a prostitutka Antonie Koklesová. Tehdy policisté neměli možnost dvojici z vraždy usvědčit, v roce 2017 však svitla naděje. Elitní forenzní genetik Daniel Vaněk provedl potřebné testy a muzeum policie v roce 2023 oznámilo, že na 80 % Otýlii zavraždili právě dva zmínění - Pěkný a Koklesová.
8.Galerie:
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