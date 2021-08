Ruští vyšetřovatelé obvinili významného podnikatele a politika z ruské Kamčatky Igora Redkina (55) z vraždy. S odvoláním na vyšetřovací výbor o tom v pátek informovala ruská média.

Jeden z nejbohatších regionálních ruských politiků se už policii doznal, že na skládce u obce Ozernovskij zastřelil člověka. Tvrdí ale, že si ho spletl s medvědem.

„Vyšetřovatelé získali dostatečné důkazy o vraždě,“ uvedla regionální kancelář vyšetřovacího výboru, který se zabývá závažnými zločiny. Policie však Redkinovu verzi incidentu prověřuje. Pokud by se prokázala její pravdivost, obvinění by se muselo změnit na zabití z nedbalosti.

Oběť, třicetiletý Andrej Tolstopjatyj, v pondělí 2. srpna nakládal na místní skládce společně s příbuzným do dodávky kovový šrot. Střela ho zasáhla do břicha a na následky zranění v nemocnici zemřel, uvedl server Kommersant.

Redkin se po týdnu k zastřelení muže přiznal a hájil se, že chtěl zabít medvěda, jenž se potuloval poblíž obce a na kterého si předtím stěžovali místní obyvatelé. Bylo prý šero. Ovšem podle kamčatských médií možná byl politik v době incidentu opilý.

Soud poslal Redkina po jeho přiznání na dva měsíce do domácího vězení. To by se ale nyní mohlo změnit, jelikož případ byl překvalifikován, poznamenala britská služba BBC, podle níž politikovi hrozí šest až 15 let vězení.

Pětapadesátiletý Redkin je podle webu Meduza jedním z nejbohatších regionálních poslanců v Rusku. V posledním výročním žebříčku nejbohatších úředníků se podle časopisu Forbes umístil na 20. místě s příjmem přes 715 milionů rublů (zhruba 209 milionů korun).

Podle agentury TASS je Redkin spoluvlastníkem několika velkých firem na Kamčatce. BBC informovala, že je také polovičním vlastníkem firmy Vitjaz-Aero, jejíž vrtulník s 16 lidmi na palubě tento týden spadl do Kurilského jezera. Osm lidí se podařilo po nehodě zachránit.

Od roku 2007 je Redkin poslancem regionálního parlamentu na Kamčatce. Člen vládní strany prezidenta Vladimira Putina Jednotné Rusko po incidentu podle tiskových agentur požádal o pozastavení členství ve straně a stáhl svou kandidaturu v nadcházejících volbách. Regionální vedení Jednotného Ruska mu vyhovělo.