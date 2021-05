Na pozemku bývalé církevní internátní školy v Kanadě byly nalezeny ostatky 215 dětí, z nichž některým bylo v době úmrtí jen několik málo let. Informovala o tom agentura Reuters. Škola v Britské Kolumbii fungovala do roku 1978 a byla součástí systému, který odděloval děti kanadských indiánů od jejich rodičů. Před šesti lety zpráva kanadských úřadů označila tento systém, který fungoval do 90. let, za „kulturní genocidu“.