Ve čtvrtek se zdrcený otec od policie v Česku dozvěděl, že byl na Plzeňsku zadržen Slovák, který má být za vraždu Luboše zodpovědný. Jde o 44letého muže z okresu Detva. „Od začátku jsem ho ze smrti syna podezříval. Prokázalo se, že měl po Lubošově zmizení u sebe tři jeho mobily. Byl s ním také naposledy,“ řekl Bernard podle webu Novinky.cz.

Svého syna viděl naposledy 19. října 2006. Luboš tehdy naskočil do auta a odjel za mužem, se kterým se seznámil při koupi počítače. Dotyčný ho požádal o odvoz do Německa. Luboš byl prý příliš naivní a dobrosrdečný. Proto souhlasil. Domů se měl vrátit na druhý den, ale to se nestalo. Od té doby ho už otec neviděl. Jako by se po něm slehla země.

Syn byl příliš naivní

„Syn vedl spořádaný život, nikdy se nedostal do křížku se zákonem a neměl ani žádné dluhy nebo jiné problémy. Byl jen hrozně naivní a snažil se každému vyjít vstříc. Jeho zmizení nemělo logické vysvětlení, takže jsem se zaměřil na hledání muže, kterého měl Luboš odvézt do Německa,“ řekl otec. Tehdy ještě netušil, že ho čekají roky nevědomosti.

„Nejdříve jsem mu zavolal. Tvrdil, že Luboše nezná, že se s ním nikdy nesetkal. To už jsem ale věděl, že má synovy mobily. S manželkou jsme proto okamžitě šli na policii předat jim kontaktní telefonní číslo, aby muže vypátrali a vyslechli ho,“ popsal počátky vyšetřování. Zmíněný muž byl po čtyřech měsících předvolán na stanici k výslechu.

Podezřelého propustili

Jenže záhy ho po něm propustili. „K mobilním telefonům jim řekl, že mu je Luboš daroval. Nic mu tak nedokázali. Od té doby se nic nedělo. Ještě nějakou dobu jsem upozorňoval trestní instituce na další indicie k tomu člověku jako podezřelému, ale v roce 2011 jsem to vzdal, protože mně prostě došly síly,“ vysvětlil Bernard. Případ ale neskončil.

Zvrat přišel před rokem „Ozval se mi vyšetřovatel, že ukončili pátrání po synovi s tím, že byl zavražděn a že mají tělo. To bylo zakopané v lese v Polsku. Byla to prý náhoda, údajně ho vyhrabala zvěř,“ řekl otec. Obrovským šokem však pro Bernarda bylo, když se dozvěděl, že tělo jeho milovaného dítěte bylo objeveno už v roce 2008, tedy v tehdejší době před 12 lety.

Mrtvolu našli už v roce 2008

„To jsem se dozvěděl až později. Zřejmě nikdo neměl ponětí, o koho se jedná. Měli tělo, věděli, že jde o násilnou smrt, ale neznali totožnost. To vysvětluje i to, proč syna nechaly polské úřady pohřbít na státní útraty jako bezejmennou oběť,“ pokračoval otec. V Polsku už kontaktoval českého konzula, aby získal povolení k převozu Lubošova těla.

Syna chce totiž pochovat do rodinného hrobu. Podezřelým je podle Práva Vladimír M., kterého policisté zadrželi minulý víkend v Kralovicích na Plzeňsku. Učinili tak na základě evropského zatykače. Ten vydal soud v Žilině. Jeho mluvčí Anna Záborská potvrdila, že zadržený měl v roce 2006 vraždit. Více však neprozradila.

Zakopán v lese

„Jedná se o přípravné řízení, které je neveřejné. Podrobnější informace nelze poskytnout hlavně z důvodu, aby nebyl zmařen průběh vyšetřování,“ řekla Záborská. Podle zdroje novin Luboše zabil při cestě. „Na území Polska ho napadl a uškrtil. Sebral mu peníze, zlatý řetízek a auto. Tělo pak zakopal v lese,“ uzavřel zdroj.

