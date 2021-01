Muž se v bratislavské Petržalke rozhodl vyloupit čerpací stanici, od obsluhy požadoval peníze. Jenže to nevěděl, že tam potká aktivní občanku! Ta ho zadržela, ale způsobem, který je opravdu nezvyklý. Při zadržení ho totiž začala orálně uspokojovat. Muže si pak od ženy převzali policisté.

K incidentu došlo v noci z úterý na středu na jedné z čerpacích stanic v bratislavské části Petržalka na Slovensku. Zloděj po obsluze požadoval vydání peněz a poté odešel do zadní kanceláře, kde se nacházel další zaměstnanec.

Ten ale zloděje obelstil, vyšel zadním vchodem a přivolal policisty. Podle informací TV JOJ stejných vchodem do budovy přišla i žena, který se muže pokusila zadržet. TV JOJ uvedla, že žena po zadržení začala muže orálně uspokojovat, a to do té doby, dokud nepřijela policie.

Muž měl zraněnou ruku, kterou mu na místě ošetřili zdravotníci. Ti museli ošetřit i zaměstnance.