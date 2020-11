Jak uvedla CNN s odkazem na mluvčí společnosti DTP Companies z Las Vegas, pro kterou Tony Hsieh pracoval, podnikatel odešel pokojně, obklopen rodinou. Hsieh zemřel kvůli zranění, která utrpěl při požáru domu během návštěvy své rodiny v Connecticutu.

Byl to světově známý jako úspěšný podnikatel. Jak uvádí server ABC 11, budoucí miliardář absolvoval Harvardovu Univerzitu a poté se v roce 1999 připojil ke společnosti tehdy zvané ShoeSite.com. Tento online prodejce obuvi se pod jeho vedením utěšeně rozrůstal a Hsieh ho o 20 let později prodal Amazonu za 1,2 miliardy dolarů (tedy v přepočtu více než 26 miliard korun). Ve společnosti však zůstal až do svého odchodu do penze.

Stejně tak se podílel na revitalizaci centra Las Vegas, na jehož rekonstrukci věnoval částku 350 milionů dolarů. „Tony Hsieh hrál klíčovou roli při pomoci s transformací centra Las Vegas. Kathy a já posíláme lásku a kondolence Tonyho rodině a přátelům v jejich těžkých časech,“ uvedl guvernér Nevady Steve Sisolak.

Následovala vlna soustrasti a kondolencí od řady významných a slavných osobností. Byl mezi nimi i slavný skateboardista a podnikatel Tony Hawk, který napsal: „Tony Hsieh byl vizionář. Byl velkorysý, pokud šlo o jeho čas a ochotu sdílet své neocenitelné zkušenosti se všemi ostatními.“

„Byl to vpravdě originální myslitel, brilantní podnikatel a laskavý a velkorysý přítel pro mnoho lidí,“ složil mu hold Max Levchin, spoluzakladatel platební brány PayPal. V podobném duchu se o tragicky zesnulém miliardáři vyjadřují desítky dalších osobností.