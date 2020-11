Jiné rodiny si užívají letní radovánky, Zdeňka Nesetová Přikrylová (40) z Bruntálska se s blízkými každý rok 30. června vrací na místo, kde prožívají bolest ze ztráty maminky Marie (†51). „Byla to neuvěřitelně silná osobnost, pracovitá, upřímná,“ vzpomíná dcera Zdeňka. Její maminka poslední školní den roku 2006 brzy ráno vyrazila služebně coby inspektorka životního prostředí na Jesenicko na kontrolu jakosti vody. Tam nedojela, její telefon se odmlčel. „Volal mi její partner, že se nevrátila domů,“ uvedla Zdeňka. Vždy spolehlivou Marii postrádal i zaměstnavatel, on a rodina pak zmizení ohlásili policii. Sami ji také po trase cesty hledali.

Na místo, kde byla zavražděná Marie nalezena, se její blízcí vracejí každý rok. | Spolek Nepromlčíme, Estefano Burmistrov (Pixabay)

O život bojovala

Po třech dnech, 3. července, byl na lesní cestě nalezen opuštěný vůz, jímž Marie jela. „Pak mi policisté sdělili, že ji našli mrtvou,“ se slzami v očích líčila Zdeňka. Tělo plné bodných ran leželo ledabyle zamaskované zhruba 300 metrů od auta. Bylo patrné, že útočníkovi se bránila. Její šperky i notebook zůstaly na místě, znásilněna nebyla. Proč tedy musela zemřít? Na to dodnes rodina nezná odpověď, stejně jako na to, kdo vraždil. „Přijmout to mi trvalo měsíce. Dnes je případ odložen. Doufala jsem, že vrah trestu neujde, ale za šest let uplyne promlčecí lhůta. Přijde mi to absurdní, 20 let na promlčení vraždy je málo. Ta ztráta a bolest nebude nikdy menší,“ uzavřela Zdeňka. Vražda Marie Nesetové bude promlčena 30. června 2026, naděje na odhalení pachatele je minimální.

Stopy nestačily

Vyšetřovatelé dělali, co mohli. „Pachatele se bohužel zatím nepodařilo dopadnout,“ přiznal před časem moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Mezi stopami byly asi nejdůležitější ty zpoza nehtů zavražděné, při potyčce vraha poškrábala. Odebraný vzorek mužské DNA se neshodoval s nikým z ženina okolí. „Porovnat vzorky s celostátní databází policisté prý neměli možnost, jelikož před lety to nešlo,“ uvedla Zdeňka. Podle všeho vrah čin neplánoval, vše bylo dílem náhody.

Podívejte se na svědectví Zdeňky Nesetové Přikrylové:

Video Zdeňka Nesetová Přikrylová (40): „Doufala jsem, že vrah trestu neujde, ta ztráta a bolest nebude nikdy menší...“ • VIDEO - Spolek Nepromlčíme, Estefano Burmistrov (Pixabay)

Svědek, nebo vrah?

Jedna z vyšetřovacích verzí byla, že Marie se vydala do lesa vykonat potřebu, při čemž na ni náhodný násilník zaútočil. Další, že šlo o stopaře. Není jasné, jak se vrah na místo a z něj dostal. V hledáčku kriminalistů se pak ocitl i člověk přespávající v nedalekém vyhořelém hotelu Hubertus v Karlově Studánce. „Zhruba 65letý prošedivělý, asi 170 až 175 centimetrů vysoký muž, chodil v riflích a košili,“ popsal jej v roce 2010 kriminalista Alexej Michálek. Mohlo jít o svědka, ale i o vraha.