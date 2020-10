Minulý rok byla Češka Lucie T. z Bruntálu zadržena brazilskou policií v Sao Paulu. V replice obrazu a šachovnici měla ukrývat 6 kilo kokainu, které údajně chtěla převést do Asie. Díky tomu, že měla s sebou v zemi malou dcerku, byla Lucie propuštěna do domácího vězení a stále čeká na soud. Sama se ozvala redakci Seznam Zpráv, aby jim sdělila svou verzi celého příběhu. Navíc se ukázalo, že se v Brazílii dokonce provdala.

Celý případ je od začátku velmi zvláštní, Lucie T. však tvrdí, že je nevinná a byla napálena. Podle její verze příběhu ještě v Čechách navázala internetovou komunikaci s mužem, který měl žít v São Paulu a tvrdit jí, že je úspěšný podnikatel. Začal na ni prý naléhat, aby se s ním sešla.

„Tvrdil, že má kosmetickou firmu a z toho důvodu nemůže přiletět do České republiky a navrhl ať přiletím já do Brazílie,“ vypráví Lucie v reportáži s tím, že z počátku o něčem takovém nechtěla ani slyšet a chtěla se sejít někde v Evropě. Nakonec však prý souhlasila s tím, že na týden přiletí do Brazílie, kde se setkají.

Když dorazila do země i s malou tehdy roční dcerkou muž jí opět napsal, že přiletět nemůže. „Tvrdil, že kvůli práci nemůže přijet a ať za ním přijedu do Číny, do Macaa, to jsem ho s prominutím poslala někam, že už jsem v Brazílii a nikam nepoletím,“ popisuje Češka jak příběh pokračoval.

Po delší době prý opět podlehla nátlaku a známý přišel z další podivnou prosbou. „Napsal mi, že jeho sestra pro něj má nějaký rodinný dárek, poslal mi fotku obrazů s náboženskou tématikou a jestli bych mu to dovezla. Tak jsem mu napsala, že ne, že nejsem žádný pošťák,“ říká Lucie.

Později však prý znovu podlehla jeho šílenému nátlaku a se sestrou se sešla, obrazy prý vypadaly jinak než na fotografii a tak se nakonec rozhodla je nechat v hotelu. Letadlem do Číny ale neodletěla, neměla potřebná očkování pro mezipřistání. Po ubytování v jiném hotelu ji začal známý zahlcovat zprávami, že obrazy potřebuje nutně přepravit do jiného města. Lucie se prý pro obrazy vrátila do prvního hotelu a tam už ji zadržela policie.

Češka skončila ve vězení a o její dceru se nějakou dobu musela starat ambasáda. Ve vazbě nakonec strávila měsíc a poté byla díky dcerce propuštěna do domácího vězení. Sama říká, že měla štěstí, že skončila v pavilonu, kde byly pouze cizinky. „Protože jako v tom brazilském pavilonu, tam můžou i zabít,“ zakončuje svůj příběh.

Seznam Zprávy také kontaktoval ministerstvo zahraničních věcí, které se případem od jeho počátku zabývá. Od ní se také dozvěděly, že Češka se v Sao Paulu chystá vdát za Nigerijce, u něhož teď s dcerou bydlí.

„Zadržená Češka mimo jiné požádala o vystavení matričních dokumentů vzhledem ke svému novému sňatku, takže v tuhle chvíli by měla bydlet v domě svého nového manžela,“ uvedla Zuzana Štíchová, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí. Podle Seznam Zprávy je Luciin budoucí manžel mimo jiné místní policí podezřelý, že byl do celého případu také zapletený.