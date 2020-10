Vraždy, za něž byl Tempel potrestán, se staly na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle obžaloby předal své oběti 400.000 korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně muže zastřelil. Zasáhl i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla následující den zakopal ve Staré Vodě na Chebsku. Tempel se hájil tím, že vraždu nespáchal on, ale člověk zvaný Biftek, jenž byl také na místě činu a jenž později v kauze vystupoval jako klíčový svědek.

Tempel ale spravedlnosti neunikl a skončil na doživotí v cele. V minulém roce se nechal slyšet a zvěčnit, jak ve volném čase šije dětem plyšáky. Když byl na svobodě, platil ovšem za nebezpečného člověka a velké zvíře s přezdívkou Psycho. Po omilostnění o něm dokonce hovořil i nejslavnější český vězeň Jiří Kajínek.

„Uvědomte si, že mě drželi mezi největšími zrůdami, co tady jsou. Já je všechny znám osobně. Kdybych vypíchl největší kreaturu, zrůdu a hajzla – to je Robert Tempel. Udal mě, že chci utéct. Jde o to, že krade životy. Není hloupý, ale to, co má v hlavě, je otřesné, největší špína…“ řekl TV Prima.

Krajský soud v Plzni muže čtyřikrát osvobodil, pražský vrchní soud ale zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze, a to v roce 2009. Definitivní tečku za kauzou udělal v roce 2012 Ústavní soud, který odmítl Tempelovu stížnost. Řízení tak trvalo deset let a jeden měsíc.

Tempel si stěžoval ve Štrasburku a tamní soud letos rozhodl, že Česko muži upřelo právo na spravedlivý proces a že proces nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Český stát má proto Tempelovi vyplatit odškodné v součtu zhruba 13.000 eur (zhruba 350.000 korun).

Zprávu už potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. „V takové, svou povahou výjimečné žádosti je třeba pečlivě zdůvodnit, s jakými principiálními otázkami se senát v rozsudku správně nevypořádal. Ve věci Tempel senát především nevysvětlil, jakými kritérii se má nadřízený národní soud řídit při rozhodování o odnětí věci v případech, kdy podle něj podřízený soud opakovaně chybuje a nedospěje ke správnému rozhodnutí,“ uvedl zmocněnec pro zastupování před ESLP Vít Alexander Schorm.

Do doby rozhodnutí o žádosti není rozsudek pravomocný. O žádostech rozhoduje pětičlenný panel soudců velkého senátu. V praxi bývá těmto žádostem vyhověno pouze ojediněle.

Pokud rozhodnutí ESLP nabude právní moci, může se Tempel obrátit na český Ústavní soud a navrhnout obnovu svého řízení.