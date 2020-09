Ve středu hodinu před polednem došlo k děsivé nehodě na dálnici D1 u Brna. Na 188. kilometru narazil kamion zezadu do auta. „To spustilo řetězovou reakci, do které se zapojilo šest aut. Příčiny nehody jsou předmětem šetření,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Tragická nehoda si vyžádala tři životy. V jednom z vozidel jela maminka Jana se svým synkem, kterému byl pouhý rok.

Svědek nehody popsal, jak se zoufalá máma snažila do poslední chvíle zachránit život svého malého chlapce, ale marně. „Byl jsem v té koloně před hořícím kamionem. Nejhorší zážitek v životě. Matka od toho mrtvého dítěte prosila, abych to dítě vytáhl z auta. Nic jsem nemohl dělat, celé auto bylo v plamenech. Nikdy na to nezapomenu,“ uvedl svědek pro CNN Prima News.

Video Tři mrtví po nehodě na D1 u Brna - TV Blesk Zdeněk Matyáš

Děsivou nehodu nepřežila nakonec ani maminka chlapce Jana. „Včera na té dálnici zemřela moje sousedka Janička, krásná, mladá holka i s ročním chlapečkem. Rve mi to srdce, ten smutek je nepředstavitelný. Je to hodně kruté,“ uvedla na sociální síti Twitter uživatelka Lenka.

„V osobním autě cestovaly tři osoby. Dvě z nich utrpěly smrtelná zranění,“ uvedl Malášek s tím, že třetí osoba, žena, byla převezena ve vážném stavu do nemocnice. Tou třetí osobou měla být maminka Jany, která však nakonec údajně také podlehla vážným zraněním.

Video Tragická nehoda na D1 u Brna si vyžádala tři lidské životy. - TV Blesk Zdeněk Matyáš

„Je to hrozná tragédie, moc smutný. V nemocnici zemřela její maminka, která byla v tom hořícím autě s ní. Jeden okamžik vám změní život, ani nevíte jak,“ informovala na twitteru Lenka. Nicméně mluvčí brněnské nemocnice odmítl tuto informaci potvrdit. „Tuto informaci nemohu potvrdit ani ji komentovat,“ uvedl pro Blesk.cz Pavel Žára.

Jak k tragédii došlo, vyšetřuje policie. „Máme kancelář 150 metrů od místa nehody, když jsem slyšel tři výbuchy, ani ve snu by mne nenapadlo, že vzaly někomu život. Je to obrovská tragédie,“ napsal na sociální síť Twitter uživatel Michal.