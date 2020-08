Policisté na Kutnohorsku pátrají po dvou šestnáctiletých mladících Samuelovi (15) a Leovi (16), kteří se šli koupat do řeky Sázavy a od té doby jsou nezvěstní. Do hledání se zapojil i vrtulník s termovizí, pátrání je zatím neúspěšné a akce byla ve čtvrtek ukončena a bude pokračovat opět v pátek.

Chlapci se ztratili poblíž Masarykova tábora YMCA nedaleko Soběšína. „Po půlnoci jsme přijali oznámení o pohřešování dvou mladíků, podle posledních informací se šli koupat do Sázavy. Zahájili jsme velkou pátrací akci, dnes jsme přizvali policejní vrtulník s termovizí. Prozatím je pátrání negativní,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.

Do pátrání se zapojili také policisté z poříčních oddělení Slapy a Labe. Do 15:00 se jim mladíky nepodařilo najít a akce byla ukončena. "Chlapce se do současné chvíle nepodařilo nalézt. Zítra (v pátek) budou policisté z poříčního oddělení Slapy pokračovat v prohledávání řeky," uvedla policie na twitteru. „Dle výpovědi kamaráda odešli chlapci včera v 16 hod, pohřešování však oznámil až krátce po půlnoci,“ doplnili.

Prvotní spekulace, že pohřešovaní byli účastníci letního tábora, policejní mluvčí Petra Potočná vyvrátila. „Jednalo se o mladistvé (15 až 18 let pozn. red), kteří kempovali bez dozoru dospělých v chatové oblasti u Sázavy,“ uvedla Potočná pro Deník. „Není to žádný tábor, kluci nejspíš vyrazili na čundr,“ dodala.

Na ztracené mladíky upozorňují také lidé na facebooku a žádají o pomoc ostatní. „Děkujeme za případnou pomoc při hledání,“ uvedl na sociální síti pan Ondřej.