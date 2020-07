Podle jeho známých policista Pavol K. už od dětství snil o tom, že bude v uniformě oporou druhých. Vystudoval střední školu ochrany osob a majetku a po maturitě se nejprve stal strážníkem městské policie v Ostravě. Ve volném čase zároveň působil jako zdravotník na kulturních a sportovních akcích. Jenže jeho obětavý život přerušila navždy krutá smrt.

„Česká republika přišla o člověka, pro kterého byla práce u policie posláním a který by dost možná položil život právě při výkonu služby, ale určitě ne za těchto okolností,“ řekl Jiří Kutáč ze Záchranného týmu Valkýra, kde Pavol K. dva roky působil. Přestal před dvěma lety jen proto, že se mu splnil sen, stal se státním policistou a nezbýval mu čas. „Přesto měl u nás do poslední chvíle své místo,“ dodal Kutáč. Sexy trenérka Lucka srazila cyklisty Petra (†46) a Andreu (†50). Směšný trest pozůstalé šokoval!

Až do nedělní tragické události Pavol sloužil jako pořádkový policista v Moravskoslezském kraji. „Pracovitostí a nadšením pro službu, spravedlností a obětavostí si získal srdce kolegů,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Trénoval bojová umění

Vášnivý rybář a milovník zbraní trénoval i několikero bojových umění. „Je to hrozná zpráva, když si uvědomíme, že mu bylo 32 let a už ho nepotkáme na tatami. Budou nám chybět jeho zkušenosti, nadšení a radost z tréninku,“ sdělili zdrcení Pavolovi kolegové z Akademie karate Ostrava. Tátu (†37) a jeho dvě děti (†12 a †15) srazil opilý řidič: Zabil je na Den otců!

Proč se to muselo stát?

Nehoda se stala v neděli večer v Praze v ulici 5. května. Do policejního vozu naboural mercedes ve vysoké rychlosti. Hasiči z něj následně vystříhali policistu (34) s kolegyní (40) a také Pavola K. O jeho život svedli hodinový boj, resuscitace však neměla dobrý konec. Co je s řidičkou nyní, policie zatím nechce říct. Obvykle má na sdělení obvinění 48 hodin, v tomto případě mohl lhůtu prodloužit stav řidičky.

„Žádné informace k případu zatím nebudeme sdělovat,“ řekla její mluvčí Violeta Siřišťová, která potvrdila, že před touto bouračkou žena havarovala i jinde. „Víme, že měla nehodu ještě poblíž Lumírovy ulice,“ řekla Siřišťová. Mezi policisty se mluví o tom, že by mohla být údajně vyšetřována na svobodě. Prý snad nehrozí, že by utekla například do zahraničí, neboť zde má majetek a děti. Tudíž není důvod k vazbě. Mladí milenci (†22 a †24) zemřeli společně: Neštěstí je potkalo kousek od domova

Prezident chce přísný trest

Žena je podezřelá z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě obvinění by jí hrozilo až šest let vězení. Policejní prezident chce přísný trest. „Nikdy nepochopím, jak může někdo usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Je to pro mě naprosto neomluvitelné a budu proti tomu osobně jako vždy bojovat a trvat na důsledném potrestání,“ řekl policejní prezident Jan Švejdar. Tragický den pro rodinu Dušana (†28) a Michala (†29): Bratranci zemřeli při autonehodě

U místa nehody jsou svíčky

V místě, kde došlo k tragickému střetu, vytvořili lidé pomníček. Nachází se tam několik zapálených svíček, nechybí kytky nebo fotka Pavola, vše doplňuje dojemný a upřímný vzkaz. „Zde položil svůj život báječný policista při tragické autonehodě způsobené opilou řidičkou ve vysoké rychlosti," stojí na zeleném papíru zabaleném v igelitu.

Vraha Marečka (†2) pohřbili v bílé rakvi: Zdrcená matka se několikrát zhroutila

Oživoval muže po infarktu

Lidský život zachránil, o svůj během výkonu služby přišel. Pavol K. v únoru 2018, ještě jako ostravský strážník, zasahoval s dvěma kolegy u staršího muže, který zkolaboval přímo na ulici. Byl promodralý v obličeji a nedýchal, postihl ho infarkt. „Strážníci ihned přistoupili k resuscitaci, ve které pokračovali až do příjezdu rychlé záchranné služby. Lékař hlídce poděkoval za profesionální postup,“ uvedl tehdejší mluvčí Michal Maršo.

Rodina chystá pohřeb

Policejní prezident zdůraznil, že smrt policisty ve výkonu služby je pro něj hrdinstvím. „Jeho smrt se sice jeví jako zbytečná, ale ono tomu tak není. Pro mě každý policista, který umře ve službě při plnění úkolů pro tuto zemi, je hrdinou, a tak to prostě navždy zůstane,“ řekl k tomu Jan Švejdar.

Máma mrtvého policisty a jeho snoubenka se zatím připravují na to nejsmutnější, na poslední rozloučení. „Plno plánů do života jsi měl, v nejkrásnějším věku jsi od nás odešel. Poslední sbohem jsi nestačil nám dát, zaplakal každý, kdo tě měl rád,“ stojí na smutečním oznámení.