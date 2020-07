K pokusu o znásilnění došlo poslední červnový den v brzkých ranních hodinách v Mladé Boleslavi. Ženu (34), která zrovna mířila do práce, tam napadl muž a pokusil se ji znásilnit. Strážci zákona po útočníkovi pátrají a prosí o pomoc širokou veřejnost.

V úterý 30. června krátce před osmou hodinou ráno mířila do práce v ulici Na Šafranici v Mladé Boleslavi čtyřiatřicetiletá žena. Ve chvíli, kdy šla v klidu po chodníku, ji napadl muž v roušce a přitlačil ji ke zdi. Žena se snažila dostat z jeho sevření, zatímco ji muž tlačil víc a víc ke zdi. Napadené ženě se však nakonec podařilo utéci.

Podle informací TN.cz se rozrušená vydala do práce, kde se však zhroutila. Její nadřízení kontaktovali policii, která v současné době po muži pátrá. „Hledaný muž je světlé pleti, ve věku asi 25 až 30 let, štíhlé postavy, vysoký 170 až 175 cm, má krátké hnědé vlasy a modré oči. V inkriminované době byl oblečen do tmavých džínových krátkých kalhot a šedého trika s barevným potiskem. Na zádech měl menší černý batoh a na hlavě sportovní kšiltovku tmavé barvy. Na lýtku pravé nohy měl výrazné tetování,“ uvedla pro Blesk.cz mluvčí mladoboleslavských policistů Lucie Nováková s tím, že případní svědci, ať neprodleně zavolají na číslo 725 885 689, linku 158 nebo kontaktují nejbližší policejní služebnu.

„Při útěku z místa si podezřelý muž z obličeje sundal roušku a my nyní prosíme případné svědky, kteří ho na fotografii poznají, aby kontaktovali linku 158. Hledaný muž je v současné chvíli podezřelý ze spáchání přečinu znásilnění ve stádiu pokusu, za což mu v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ dodala mluvčí.