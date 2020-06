Když se v letité kauze zmizelé tříleté britské dívenky Maddie McCannové objevil nový podezřelý, policisté znovu začali prověřovat všechny podobné nevyřešené zločiny, jež by mohl mít Christian B. (43) na svědomí. Stopy tak teď vedou i do Česka!

Za bílého dne, 26. března 1998 v půl čtvrté odpoledne, byl v podchodu u nádraží Frankfurt-Höchst brutálně zavražděn Tristan Brübach (†13). Zdálky přihlížela trojice chlapců, avšak nedošlo jim, čeho jsou to svědky. Až po dvou hodinách si někdo další všiml zohaveného těla. Vrah Tristana omráčil a škrtil, než ho podřízl. Po smrti mu uřízl varlata a hýžďové svaly. „Zřejmě si chtěl ukojit sexuální fantazie,“ soudí vyšetřovatelé.

Po výpovědi svědků policie sestavila podobiznu útočníka: 20 až 30 let, asi 175 cm vysoký, bledý, hubený, s jizvou u horního rtu (možná rozštěp – „zaječí pysk“). Byl to Christian B. (43, tehdy 21), už trestaný za sexuální zločin na malé holčičce a dnes i hlavní podezřelý z únosu a zabití Maddie v Portugalsku před 13 lety? Popis by vcelku odpovídal...

Escobarova pravá ruka je po 33 letech na svobodě: Obávaný mafián žije nedaleko českých hranic! „Prověřujeme, zda mezi případy jsou spojitosti. Sled událostí i podobizna se může podobat,“ řekl deníku Bild vrchní žalobce Noah Krüger. Zatím je to spíš rutina, vždy se prověřují podobné případy, když se někde objeví nový podezřelý.

Česká stopa

Rok po Tristanově smrti se 25 km od místa činu našel chlapcův batoh s podivným obsahem: autoatlasem Německa v češtině. Jazyk však neovládal, a tak se vyšetřovatelé obrátili na české a slovenské kolegy; bezvýsledně. Christian B. má za sebou dlouhou řádku deliktů, už v roce 1994 ho vinili ze zneužití dítěte, pokus o další a onanii před zraky dětí.

Před vazbou pláchl do Portugalska, kde byl později nepravomocně odsouzen za znásilnění pro změnu seniorky. Nyní je v Německu za mřížemi kvůli drogovým zločinům, už za měsíc ale bude mít za sebou dvě třetiny trestu a může žádat o propuštění...

A v Česku se pátralo i po dalším německém dítěti, Peggy Knoblochové (†9). Ta zmizela v roce 2001 cestou ze školy v bavorském Lichtenbergu. Po 15 letech houbař našel dívčiny kosti 15 kilometrů od jejího domova. I v jejím případě kriminalisté prověřují možnost, zda ji nemá na svědomí Christian B.