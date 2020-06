Nehoda u Dobrovíze: Vlak sešrotoval auto Uberu i s klienty

K hrůzné nehodě došlo kousek od areálu Letiště Václava Havla v neděli v odpoledních hodinách. „Jeden muž bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, záchranáři mu již nemohli pomoci,” sdělila v den havárie pro Blesk.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová. Ta také sdělila, že jedna z cestujících utrpěla závažné poranění hlavy a musela být do nemocnice transportována letecky.

Zesnulý řidič prý sloužil dva roky v Afghánistánu a po návratu z armády se snažil vydělat peníze, aby pomohl svojí rodině. Poslední půlrok měl v Praze společně se svým bratrem jezdit jako řidič pro dopravní společnost Uber, aby zabezpečil svou rodinu. Navíc se prý také chystal v brzké době zasnoubit.

Podle známého, který organizuje sbírku na stránkách GoFundMe, rodina bohužel nemá dostatek peněz na převoz těla do Jerevanu, kde by ho mohli důstojně pohřbít, a proto vznikla sbírka. „Když jsme se zprávu dozvěděli, několik dní jsme řešili, jak to říct jeho matce,“ stojí na stránce. „Včera v pokoji plném příbuzných a s připravenými záchranáři se Arménova matka dozvěděla, že už není mezi námi. Její bolest je nesnesitelná a jediné, co si přeje, je naposledy obejmout své dítě,“ pokračuje text.