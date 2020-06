Policisté na Jablonecku pátrají po dvou pohřešovaných dvojčátech. Jde o chlapce a dívku ve věku 6 let. Okresní soud v Jablonci nad Nisou je předběžným opatřením poslal v úterý do dětského domova. To se ale patrně nelíbilo jejich tátovi.

„Vše oznámila na Obvodním oddělení v Železném Brodě pracovnice Odboru sociálních věcí města Železný Brod,“ uvedla liberecká policie, podle které si otec pohřešovaných dětí usnesení soudu nepřevzal a zmizel s dětmi kdovíkde.

Velký průlom v případu zmizelé Maddie? Policie má nového podezřelého

„Vzhledem ke skutečnosti, že se nezdržují s otcem, který je měl dosud ve své péči v místě trvalého pobytu, a jsou s ním na dosud neznámém místě, pátráme po nich jako po pohřešovaných,“ doplnili strážci zákona.

Nikolas je je vysoký 110 až 130 centimetrů a může se zdát, že je až o dva roky starší. Také jeho sestřička Naomi figuruje v databázi pohřešovaných osob. Podobně jako její bráška je hubená, vysoká 110 až 130 cm a zdánlivé stáří odpovídá věku 5 až 8 let.