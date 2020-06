Dobře dopadlo pátrání po dvojčatech pocházejících z okresu Jablonce nad Nisou. Po sourozencích bylo vyhlášeno pátrání poté, co jejich nevlastní otec, jemuž byli svěřeny do péče, nevyzvedl oznámení o umístění dětí do Dětského domova a nebyl k zastižení na trvalé adrese. Pátrání po sourozencích však skončilo poté, co právě jejich nevlastní otec je přivedl na policii na Pardubicku.