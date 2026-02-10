Česká policie ročně vyhlašuje pátrání po zhruba 1 500 dětech. Většinu z nich vypátrá do několika minut či hodin. Jsou ovšem i stovky dalších dětí, které se nedaří nalézt i po několika měsících. V některých případech i po letech.
Pohřešované děti v Česku: Účastnice Miss, týraná Valerie i záhada kolem Honzíka
1.Míša Muzikářová
Případ zmizelé Míši Muzikářové se už dlouho nikam neposunul. Dívka zmizela nejspíše cestou do školy v lednu 2017 a policii se ji prozatím nepodařilo najít. Podle spisu, který uveřejnil server iROZHLAS.cz, vyšetřovatelé považovali za jediného podezřelého Otakara S. Ten byl v minulosti partnerem dívčiny matky.
„Nejpravděpodobnější verzí se jeví ta, že pachatelem únosu je Otakar S. Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení, a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ stálo ve spisu.
V dívčině pokoji se také našly stopy spermatu Otakara S., a to i na čistém prádle dívky. Podle spisu policistů se měl dokonce jednou pokusit otrávit Míšu i její matku plynem. Zeptat se ho ale už nemohou, krátce po začátku vyšetřování totiž muž spáchal sebevraždu. Policisté případ v září 2017 odložili.
2.Valerie Kvasničková
Malá Valerie byla v péči její babičky Soni, která ji a její sourozence údajně bila a týrala. Dívenka byla naposledy spatřena v říjnu 2017, předtím si prošla doma peklem.
„K týrání, mnohdy i brutálnímu, používala mimo jiné roubík, aby poškozená nemohla křičet, a svazovala ji,“ uvedl v minulosti mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podle výpovědi sourozenců nezvěstné holčičky ji žena často nutila klečet, přivazovala ji k záchodové míse a upírala jí jídlo.
Podezřelá Soňa K. vysvětlila náhlé zmizení dívky ostatním dětem tak, že ji poslala na léčení, aby už tolik nezlobila. Příbuzným, kteří si absence Valerie všimli, řekla, že je u své biologické matky nebo na táboře. Policii pro změnu tvrdila, že je děvčátko u tety v Německu.
Kvasničkovou zadrželi kriminalisté ve chvíli, kdy chtěla odjet se zbylými dětmi na dovolenou, a obvinili ji z týrání dětí, opuštění vnučky a zpronevěry sociálních dávek. Babičku, která již před 40 lety seděla za týrání dětí, odsoudil soud k osmi letům za mřížemi.
3.Honzík Nejedlý
V pražském Podolí zmizel před 23 lety tehdy desetiletý Honzík. Údajně měl namířeno ke svému kamarádovi, ke kterému však nikdy nedošel. Policie se nejprve soustředila na rodinu a prověřovala verzi, že Honzík utekl z domova. Psovoda povolali až dva dny po jeho zmizení. A mezitím intenzivně pršelo...
Marcel Nejedlý (†44) věnoval zbytek života pátrání po ztraceném synovi. „Naději pořád mám,“ řekl 15 let po jeho zmizení Blesku. Žádné dobré zprávy se bohužel nedočkal – v listopadu 2014 zemřel na rakovinu. Ivana Nejedlá (49) se pak v roce 2017 plná očekávání sešla s šéfem pražské mordparty Josefem Marešem (56): „Slíbil, že mě nechá nahlédnout do spisu,“ řekla tehdy.
To ale nesplnil a za matku Honzíka se postavil až v roce 2018 Ústavní soud. Podle soudců policie tím, že ji nechtěla nechat nahlédnout do spisu, porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. Policii soud zakázal, aby v porušování práv pokračovala. Ivanu však čekalo jen zklamání - co ji zajímalo, bylo začerněné nebo nečitelné.
Honzíkovo zmizení zůstává nevyřešenou záhadou. Podle policie se chlapec pravděpodobně buď stal obětí trestného činu, nebo se utopil v rozvodněné Vltavě. Po více než dvaceti letech, které uplynuly od začátku případu, už Honzík nefiguruje v policejní databázi hledaných a pohřešovaných osob.
4.Ivana Košková
Tehdy čtrnáctiletá Ivana bydlela s rodiči ve vesnici Příšovice na Liberecku. Beze stopy zmizela dne 13. července roku 1997. Osudného dne se dívka rozhodla, že ten den navštíví svou tetu ve vedlejší vesnici. Vypravila se tam na kole, domů se však už nevrátila.
Co se onoho dne stalo, se doposud nezjistilo, ačkoliv policie tenkrát rozjela velké pátrání a po Ivaně pátrat nepřestala. Dokonce se dívčin případ znovu otevřel v roce 2013, objasnit ho se ale nepodařilo.
Dívku tehdy vidělo několik svědků včetně Ivaniny spolužačky, která ji údajně zahlédla, jak zatočila ke hřbitovu. Další svědkyně uvedla, že ji míjela autem v jiném směru, než měla dívka původně namířeno. „Nenašli ani kolo. Bylo to den po slavnostech, kriminalisté tvrdili, že to vyšetřili, že to prohlídli,“ uvedl zoufalý otec, který stále doufá, že se jeho dcera jednoho dne vrátí domů.
Psychotronik tvrdil, že žije v jisté komunitě na Plzeňsku, jiné zprávy zase, že poskytuje sexuální služby na Teplicku. Dívku na fotografii také poznala německá prostitutka. Nic z toho ale k jejímu vypátrání nevedlo.
5.Jan Štefuca
Jan Štefuca je v databázi pohřešovaných dětí od 20. března 2005. Tehdy žil i se svou rodinou v Jirkově na Chomutovsku, kde mělo dojít i k jeho zmizení. Podle tehdejších zpráv spadl do rozvodněného Podkrušnohorského přivaděče.
Jeho kamarád Jirka (tehdy 11) se ho pokoušel vytáhnout. „Házeli jsme do vody krabice. Honza uklouzl. Podával jsem mu ruku. Stáhl mě do vody,“ popsal tehdy Blesku. Chlapce vytáhli kolemjdoucí z vody asi kilometr po proudu. „Je tam ještě kamarád Honzík,“ křičel na ně vyděšený chlapec. Jan ale zmizel. Pátraly po něm tehdy desítky hasičů, policistů se psy i dobrovolníci. Marně.
Pátrání tak pokračuje i po letech. „Policie po Janu Štefucovi nadále pátrá, ale i přes veškeré vynaložené úsilí se ho doposud nepodařilo nalézt,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová smutnou skutečnost.
6.Patrik Ťuťo
Devítiletý Patrik odešel 2. března 2012 hledat k Ždírnickému potoku v Předlicích větev, na které by mohl opékat buřty. Od té doby chlapce už nikdo neviděl.
„Hráli si u vody, blbli a různě tam přeskakovali. Žádný dospělý tam s nimi nebyl,“ popsal jeden ze starousedlíků pro místní zpravodaj. Podle Patrikových kamarádů spadl chlapec do rozvodněného potoka, jehož proud ho odnesl neznámo kam.
Po Patrikovi bylo vyhlášeno celostátní pátrání, uvědoměna byla i policie z Německa. Divoká voda totiž mohla chlapce odnést přes soutok potoka s řekou Bílinou až do Labe. Jeho tělo se nikdy nenašlo.
7.Karolína Planá
Malou Karolínku tehdy její matka předala otci Jaroslavu Planému, se kterým se rozváděla, aby s holčičkou oslavil narozeniny u příbuzných v Jeseníku. To ji viděla naposledy.
Co se s děvčátkem stalo, je dodnes záhadou. Otec Karolínky policii nejprve tvrdil, že ji unesl neznámý stopař, nakonec sám skončil za vraždu dcery před soudem. V osudný den totiž měl u sebe pistoli, následně balistika ukázala, že se z ní střílelo, našly se také stopy krve na jeho oblečení. Nešlo z nich ale zjistit, komu krev patřila.
Planý byl nakonec v procesu, který v naší novodobé historii neměl obdoby, odsouzen v roce 2000 k třinácti letům vězení za vraždu dcery. Motivem mohla být pomsta exmanželce. Nikdy se nepřiznal a chyběl také stěžejní důkaz vraždy – tělo zmizelé.
8.Nikolas Zedníček
V roce 2015 se ztratil v okolí Brna tehdy osmiletý Nikolas. Chlapec má hnědé vlasy a oči a je hubené postavy, v roce 2015 se nevrátil z dovolenky zpět do Klokánku. Soud Nikolase svěřil do péče babičce, podle policie však nejspíš žije v zahraničí se svou matkou.
9.Andreas Lardis SavvasAni o tomto chlapečkovi, který pocházel z Prahy, se toho příliš neví. Ztratil se ve věku sedmi let a hledaný je už od roku 2011 – spolu se svou o dva roky starší sestrou jménem Lardi Evada. Policie však neuvádí zcela žádné podrobnější informace, existuje ovšem domněnka, že jsou sourozenci s někým z příbuzných.
10.Sofie Slitiová
Sofie Slitiová zmizela v roce 2013 a unesl ji její otec. Její maminka stále holčičku nedostala zpět, přestože se ví, kde dívka je.
Narodila se v roce 2008 v Ostravě. Její rodiče se rozvedli a soud holčičku svěřil do péče matky, ale otec s ní mohl trávit prázdniny a víkend a toho jednoho dne využil. Holčičku odvezl do Tuniska a její mámě zavolal, že už ji nikdy neuvidí.
Policie v případu příliš nezmohla, a tak se do toho vložil soukromý polský detektiv, přezdívaný „polský Rambo“. Ten zjistil, kde přesně unesená je, a následně předal policii informace, ve kterém konkrétním domě žije. Sofie se však bohužel dodnes k mamince nevrátila.
11.Barbora a Kristina Burdovy
Pavel Burda z pražských Řeporyjí své dcerky Kristinku a Barborku viděl naposledy 8. srpna 2015. Soud je sice po rozvodu svěřil jemu do péče, bývalá manželka však rozhodnutí nerespektovala a i s dětmi zmizela.
Jennifer Chandler je i s oběma dětmi zavedená v policejní databázi pohřešovaných, podle policie může vystupovat také jako Jennifer Kandlerová.
Podle Pavla, s nímž Blesk hovořil, je jeho bývalá žena už od dob manželství členkou svědků Jehovových. V roce 2017 Jennifer policie vypátrala v Německu, pak se po ní opět slehla zem.
Pokud někdo má informace o tom, kde se Barunka s Kristinkou v současnosti nachází, může se obrátit na libovolné policejní oddělení nebo zavolat na linku 158.
12.Daniela Kýrová
Daniela Kýrová byla pohledná dívka, krátce před svým zmizením se dokonce zúčastnila soutěže Miss ČR a dostala se do čtvrtfinále. V pátek 19. dubna 1996 napsala Daniela a její přátelé písemné maturitní zkoušky a rozhodli se to oslavit.
Koupili si alkohol a posadili se na Karlově mostě. Po půlnoci dívka přátelům sdělila, že si potřebuje odskočit a vydala se směrem ke Kampě. Pak už ji nikdo nikdy neviděl.
Když se Daniela nevracela, kamarádi ji šli hledat, nechala si totiž u nich všechny své věci. Dívku ale nenašli a proto odjeli za Danielinými rodiči a sdělili jim, co se stalo. Policie vyhlásila pátrání, nebylo ale úspěšné, podívce se slehla zem.
Po neúspěchu policie najala rodina soukromého detektiva, ani on Danielu nenašel. Navíc zpochybnil výpovědi obou kamarádů, že Danielu hledali po barech.
Po Daniele policie pátrala v rámci celé ČR a jejím zmizením se zabýval i Interpol. Danielu se mezi nimi nepodařilo najít, ani žádné další stopy v dalších letech. Podle jedné z vyšetřovacích verzí se mohla dívka stát obětí obchodu s lidmi, protože byla velmi krásná. Policisté proto pátrali po nevěstincích a i v okolí dálnice E55, žádné výsledky to však nepřineslo.
