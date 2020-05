Po odpykání trestu může Jiří N. strávit zbytek svého života v zabezpečovací detenci. „Uložili jsme ji, protože nejsme schopni předjímat, zda u něj dojde k resocializaci,“ vysvětlil soudce. Mladík je totiž podle znalců nebezpečný pro svoje okolí a pouze v případě, že se sám zapojí do terapie, může dojít ke zlepšení. „Vzhledem k tomu, že nikdy nic nedokončil, snad jen základní školu, nelze se domnívat, že tentokrát to dotáhne do konce,“ odůvodnil rozhodnutí Roubíček.

Jiřímu N. uškodil také fakt, že v počátku procesu předstíral schizofrenii a dva a půl roku strávil místo v cele na psychiatrii. „Jsem spokojený, jak to dopadlo. Bolest ze smrti syna to ale nikdy ve mě neutiší,“ svěřil Blesku otec zavražděného mladíka Jaroslav B.

Obžalovaný Jiří N. se za celé tři roky od vraždy rodině neomluvil. Lítost vyjádřil pouze v soudní síni. „Kdyby to pomohlo, zabil bych se sám,“ řekl v pondělí. Soud ale jeho pokání neuvěřil. „Bylo to pouze divadelní představení a pouhá sebelítost,“ vysvětlil soudce Jiří Roubíček.