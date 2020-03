Nemocná Petra (40) je už týden nezvěstná: Zoufalá prosba dcery!

Petra Škopková podle rodiny odešla z domova se slovy „jdu ven“ a zmizela. S sebou si vzala jen přesně nezjištěné množství léku, které užívá v souvislosti se svojí nemocí. Dcera Daniela upřesnila, že trpí epilepsií. Podle policie byla pohřešovaná naposledy spatřena v neděli 1. 3. v liberecké časti Harcov, pak se po ní ale slehla zem. Tragický konec pátrání: Policie řekla, jak zemřela holčička (†6) z Jesenicka, a ukázala kde

Rodina má o ženu pochopitelně velký strach a zoufale po ní pátrá nejen na internetu. Nyní prosí o pomoc. „Jsme zoufalí a prosíme Vás touto cestou o pomoc! Stále se hledá moje máma! Doposud nemáme vůbec žádné zprávy, a bojíme se toho nejhoršího... Opakovaně jsme se snažili hledat i na vlastní pěst, bohužel v pár lidech neúspěšně,“ popsala těžké chvíle dcera Daniela.

„A proto jsme se rozhodli, že v neděli 8.3.2020 půjdeme opět prohledat okolí, kde byla naposledy viděna. Žádáme vás, kdo můžete, připojte se k nám! Sraz: 8.3.2020 v 11.00 v Harcově u školy (Na Výběžku). Za každého zúčastněného budeme moc vděční!" doplnila.

Rodina dokonce nabídla za pomoc s vypátráním ženy odměnu. „Moc prosím všechny o sdílení, jde o čas, je to opravdu otázka života a smrti! Mějte prosím oči ,otevřené', kdyby jste ji někdo potkal, zahlédl - zůstaňte prosím s ní a zavolejte Policii ČR, nemusíte ji přímo zadržet, stačí sledovat,“ napsal na facebooku zoufalý partner David. „Jako poděkování nabízím hotovost, zájezd někam za exotikou, nový telefon, to už bude záležet jen na vás. Není to žert, jsme zoufalí, prosím, pomozte,“ uzavřel.