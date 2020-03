Příbuzní pohřešované 40leté Petry z Liberce mají strach o její život. Severočeška si v neděli 1. března doma sbalila léky, které užívá kvůli epilepsii, a se slovy „jdu ven“ odešla neznámo kam.

Po ženě začali kromě rodiny pátrat také liberečtí kriminalisté. Podle policistů bohužel existuje možnost, že Petra spáchala, nebo se pokusila o sebevraždu.

„Vzhledem k těmto skutečnostem opakovaně žádáme veřejnost, pokud má někdo jakékoliv informace k pohybu či pobytu pohřešované ženy, aby je neprodleně sdělil osobně policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Ve středu policisté informovali o možnosti, že je Petra v pořádku a skrývá se na neznámém místě s obavou přihlásit se na policii. „Proto z tohoto důvodu žádáme případně i samotnou pohřešovanou ženu, aby se nám telefonicky přihlásila na bezplatné lince 158," uvedla Sochorová.

Petra se podle ní nemusí bát, že by policisté její polohu komukoliv vyzradili, pokud by si to nepřála. „Pouze se ujistí, že pohřešovaná žena je v pořádku a nebylo vůči ní spácháno jakékoliv protiprávní jednání,“ ujistila mluvčí.

Po Petře se samozřejmě zoufale shání i její příbuzní. Rodina za informace vedoucí k nalezení pohřešované ženy nabízí odměnu. „Máme strach, aby si neublížila. Nikdo jí nechceme ublížit, proboha, chceme, aby se nám vrátila domů! Milujeme ji nadevše!" napsala na facebook Petřina dcera Daniela.