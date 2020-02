V sobotu městečkem Sorso ležícím na italské Sardinii otřásla brutální vražda Češky Zdeňky K. Jednačtyřicetiletá žena se tam měla pohádat se svým expřítelem Italem Fracescem Baingio D. F. Hádka však neskončila jen u slovní přestřelky. Pětatřicetiletý Ital měl vytáhnout nůž a Zdeňku bodnout do hrudníku. Brutálnímu útoku, který se odehrál před barem, přihlíželi nejen svědci, kteří se agresivního muže báli, a proto podle informací italského zpravodajského webu Corriere della Sera nezasáhli, ale i Zdeňčiny dvě dcerky.

Vražda Zdenky (†41) na Sardinii: Poslední foto před smrtí plné naděje!

Francesco posléze vzal těžce zraněnou ženu a naložil ji spolu s vyděšenými dětmi do auta. Rozjel se pak do domu svého kamaráda, který byl od místa útoku vzdálen asi dvacet kilometrů. Jeho přítel v té době nebyl doma, agresor se však do domu vloupal a položil ženu na pohovku. Zakrvácenou Zdeňku tam našel otec Francescova přítele a zavolal pomoc. Lékaři jí však už nedokázali pomoci. Francesco byl dopaden s holčičkami o několik hodin později na parkovišti u supermarketu. Strážce zákona měl na Itala upozornit telefonní tip. Zděšená děvčata, která utrpěla trauma, se měla ptát po své mamince, která v tu dobu byla již mrtvá.

Zdenku (†41) ubodal na Sardinii expřítel: Vraždě přihlížely děti!

Zdeňka si po dobu vztahu s agresivním Italem měla projít peklem. Muž ji měl neustále urážet, vyhrožovat a dokonce fyzicky napadat. Češka se proto nakonec rozhodla vyhledat právní pomoc a Ital měl soudně zakázáno se k ní a její rodině přibližovat. Ovšem ani to nepomohlo. Francesco měl v sobotu Zdeňku vyhledat kvůli domněnce, že ho žena podvádí. Ital, kterému jeho známí říkali Velký Jim, měl dlouhodobě problémy se zákonem. Jeho život byl údajně plný drog, násilí a podvodů s kreditními kartami, za které měl být údajně trestně stíhán. Italská média také spekulují o tom, že se nešťastná žena v zimě dozvěděla o jeho kriminální minulosti, což ještě vyhrotilo již tak napjatou situaci.