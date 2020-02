Obžalovaná Alena Zs. (44) toužila po dokonalém vzhledu: Zkrášlovací procedury za statisíce!

Plné rty, dokonalá pleť a husté vlasy! Alena Zs., obžalovaná v případu vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27), lákala vlivné politiky na dokonalý vzhled. Na sociální síti se čtyřiačtyřicetiletá obžalovaná, která měla být zprostředkovatelkou popravy vlivného novináře, prezentovala jako nepřehlédnutelná kráska. Ovšem vlivným mužům posílala fotografie modelek a vydávala je za své! Sama si k dokonalému vzhledu pomáhala estetickými zákroky, za které neváhala zaplatit pořáný balík.

Velkou částku měla zaplatit za dokonalý chrup. Za bílý úsměv podle Pluska.sk mohla zaplatit 6-10 tisíc eur (150 - 250 tisíc Kč). „Jde o porcelánové korunky v celém rozsahu horního zubního oblouku, což je minimálně dvanáct korunek. Cena jedné krounky se pohybuje kolem 500 eur. Tudíž cenu celkově odhaduji od šesti tisíc eur. Ale pokud byly použity kvalitní implantáty, mohla zaplatit mnohonásobně víc,“ uvedl stomatolog, který si nepřál být jmenován, pro Pluska.sk.

„Na základě fotografie to vypadá, že má v horním patře udělaný stomatologický zásah – buď jsou to zubní fazety, anebo korunky. Dá se to dobře vidět na kontrastu se spodními zuby,“ uvedl další odborník. „Není estetické, že zainventovala jen do horního patra, jelikož dolní zuby jsou bez zásahu, což je dost viditelné. Ve smyslu výrazné odchylky barvy a taktéž znečištění zubů pigmenty,“ dodal další stomatolog.

Zuby se navíc staly ideální šifrou v rozhovorech mezi ní a Marianem Kočnerem, pro nějž měla vraždu novináře zprostředkovávat. Podle konverzace, kterou si Alena Zs. archivovala, podnikateli například měla psát, že se jí zdál sen, v němž přišla o zuby a podle snáře to znamená, že někdo zemře.

Stejně jako dokonalé modelky na snímcích, na které lovila politiky, toužila zjevně i ona po husté hřívě. V roce 2018 se obžalovaná, která měla pro Kočnera pracovat jako překladatelka, se pyšnila dlouhými hustými kadeřemi. Od té doby jí kadeře hodně prořídly. U soudu se nyní objevuje s řídnoucími vlasy střiženými na mikádo. Podle informací slovenského webu Pluska.sk za prodloužení vlasů mohla platit až 400 eur (10 tisíc Kč)!

To, že byla naprosto posedlá svým vzhled, prozrazuje i její tvář, která nese známky po estetických zákrocích. Nepřirozeně vypadá vytetované obočí a je zjevné, že prodělala i plastiku nosu. Ovšem podle výpovědi Zoltána A., který je dalším obžalovaným v případu Kuciak, měla podstoupit i plastiku prsou, kterou jí měl údajně zaplatit.