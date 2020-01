Místostarosta se do hořící budovy vrhl bez dýchacího přístroje, aby zachraňoval klienty domova. „Nadýchal jsem se nějakého bordelu. Hasiči mě venku nutili pít. Tolik vody jsem snad v životě najednou nevypil. V nemocnici jsem dostal inhalaci a nějaké kapačky,“ mávl rukou nad zdravotním stavem. V pondělí ho lékaři propustili a v úterý už byl zase v práci. Za hrdinu se podle svých slov nepovažuje. Požár ve Vejprtech má 8 obětí: Ti kluci byli jako naše rodina, dojemná i rozzlobená slova starostky

Odvážný zásah

V neděli nad ránem místostarostu vzbudila esemeska, že v domově, kde dříve pracoval jako vychovatel, hoří. „Rychle jsem se oblékl a běžel tam. Bydlím nedaleko. Už tam byli vejprtští policisté. S Milanem Suchánkem (velitel Dobrovolných hasičů Vejprty – pozn. red.) jsme bez dýchacích přístrojů vběhli dovnitř,“ vybavil si dramatický moment. „Uvnitř byli lidé, museli jsme je dostat co nejdříve ven. Vím, co to pro ně muselo znamenat. Někteří zkoprněli a nedomýšleli, že se nadýchají kouře,“ řekl. „Otevírali jsme okna, některá jsme rozbili, aby se prostor oddýmil,“ popsal.

Video Starostka Vejprt o požáru: Hořet začalo v jednom z pokojů - Blesk.cz - Kateřina Moravcová

Dům byl plný kouře, nebylo skoro nic vidět. Hasiči v dýchacích maskách vyváděli další ohrožené klienty domova, některé vynášeli. „Prý jsem pro jednoho muže vlezl na střechu a odvedl ho pryč. Tenhle moment si vůbec nevybavuji. Připisuji to adrenalinu a nadýchání toho bordelu. Dnes (v úterý - pozn. red.) mi byli z domova poděkovat, že jsem ho ze střechy odvedl,“ dodal Volín. Podle zjištění Blesku díky němu žije Milan V. (53). Tragédie ve Vejprtech: Policista-hrdina vytáhnul z ohně 10 lidí! Sám se nadýchal kouře

Klientům teprve dochází, že přišli o kamarády

Příčinou nedělního tragického požáru ve Vejprtech na Chomutovsku, při kterém zemřelo osm lidí, byla manipulace s ohněm. Policisté při vyšetřování příčiny vzniku požáru vyloučili technickou závadu. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let. Policisté také vyloučili, že by viníkem byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup do objektu.

Klienti domova, kteří přežili a z nemocnice je zdravotníci propustili, se vrátili do Vejprt. „Teprve teď jim dochází, co se stalo, že přišli o kamarády,“ řekla starostka Jitka Gavdunová (ODS). „Ptají se na ně, potřebují teď pomoc psychologů,“ uvedla starostka.

Vejprtům na pomoc s řešením následků tragické události poslali dárci v rámci veřejné sbírky 200.000 korun. Pomoci chtějí i okolní obce, milion korun dostane město od Ústeckého kraje. Zaměstnanci krajského úřadu mezi sebou vybrali 70.000 korun, které předali starostce. Památku obětí uctí krajští zastupitelé v pondělí minutou ticha. Judita obviněná z vraždy Tomáše (†16): Zachrání ji Petra Kvitová?

Poděkování místostarosty

„Hlavně všem děkuji, počínaje dobrovolným hasičem Milanem Suchánkem, policistům, všem hasičům, záchranářům, našim i německým. Všichni odvedli profesionální práci,“ řekl Blesku Vlastimír Volín, který v domově sám sedm let pracoval. „Nebylo to jednoduché ani pro sestry a lékaře v nemocnici. Klienti se jich pořád ptali, kde jsou...“ dodal místostarosta Vejprt.