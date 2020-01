Obžalobu za vraždu Kuciaka a Kušnírové projednává od pondělí Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinoku nedaleko Bratislavy, který se zabývá těmi nezávažnějšími kriminálními kauzami! Právě před tímto soudem stanuli už v prosinci v předběžném řízení obžalovaní, kteří až na Andruskóa nepřijali dohodu, která by jims doznáním zaručila nižší tresty, než ty, které je mohou potkat v řádném líčení.

Soud začal přesně v devět hodin ráno. Ozbrojená eskorta do zaplněné síně přivedla čtveřici obžalovných, všechny v poutech. Podle serveru Pluska.sk je v soudní síni i Zlatica Kušnírová, matka zastřelené Martiny, a rodiče novináře Kuciaka. Novináři, kterých je v místnosti pochopitelně nejvíc, mluví slovensky, ale i anglicky, francouzsky a česky.

Monstrproces začal čtením obžaloby z úst žalobce Vladimíra Turana, který rovněž odmítl dohodu o vině a trestu pro obžalované. "Ve dnech 5.2.2018, 7.2.2018, 10.2.2018, 15.2.2018, 16.2.2018 a 19.2.2018 v různých denních a večerních hodinách provedli opakovaně obhlídku v okolí místa bydliště," čte obžalobu Turan - obhlídku bydliště Kuciaka a Kušnírové prý provedl Szabó s Marčekem.

"Bez použití násilí vešel do rodinného domu přes vchodové dveře as předmětnou pistolí s tlumičem hluku výstřelu dvakrát vystřelil na poškozeného Jána Kuciaka, jehož zasáhl do oblasti levé strany hrudníku a tohoto usmrtil, přičemž bezprostřední příčinou smrti byl šok z vykrvácení do dutiny hrudní při střelném poranění hrudníku s průstřelem srdce. Pak uviděl poškozenou Martinu Kušnírová, jejíž v kuchyni rodinného domu vstřelil jedenkrát do oblasti hlavy," popisuje podle Plusky otřesné minuty žalobce. Jasno má i o motivu, která Kočnera k objednání vraždy přiměl. "Pomsta."

Kdo je kdo v zamotaném případu?

Z objednání Kuciakovy vraždy, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová, je podezřelý Marian Kočner, o jehož kontroverzních podnikatelských aktivitách Kuciak psal. Kočner je podezřelý i v několika případech hospodářské kriminality. Objednávku vraždy reportéra podle vyšetřovatelů předala Kočnerova známá Alena Zsuzsová Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval s bývalým vojákem Miroslavem Marčekem. Mezi obžalovanými jsou kromě Kočnera také Zsuzsová, Szabó a Marček.

Policie původně jako vraha označila Szabóa, později se ke střelbě ale přiznal Marček. Ten dříve v případu vystupoval jako vrahův řidič. Podle obžaloby Zsuzsová slíbila Andruskóovi za zprostředkování vraždy odpuštění dluhu 20.000 eur (505.000 Kč) a odměnu dalších 50.000 eur (1,26 milionu Kč), z níž Andruskó část použil na vyplacení nájemných vrahů.

Soudí i další vraždu

Zmíněná dvojnásobná vražda z února 2018 vyvolala na Slovensku největší protivládní protesty od protikomunistických mítinků v roce 1989 a také politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Robert Fico.

Obžaloba se kromě vraždy novináře Kuciaka a jeho partnerky týká i vraždy podnikatele Petera Molnára z roku 2016, z níž jsou podezřelí Szabó a Marček.