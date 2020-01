Obžalobu za vraždu Kuciaka a Kušnírové projednává od pondělí Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinoku nedaleko Bratislavy, který se zabývá těmi nejzávažnějšími kriminálními kauzami! Právě před tímto soudem stanuli už v prosinci v předběžném řízení obžalovaní, kteří až na Andruskóa nepřijali dohodu, jež by jim s doznáním zaručila nižší tresty, než ty, které je mohou potkat v řádném líčení.

Soud začal přesně v devět hodin ráno. Ozbrojená eskorta do zaplněné síně přivedla čtveřici obžalovaných, všechny v poutech. Podle serveru Pluska.sk je v soudní síni i Zlatica Kušnírová, matka zastřelené Martiny, a rodiče novináře Kuciaka. Novináři, kterých je v místnosti pochopitelně nejvíc, mluví slovensky, ale i anglicky, francouzsky a česky.

Monstrproces začal čtením obžaloby z úst žalobce Vladimíra Turana, který rovněž odmítl dohodu o vině a trestu pro obžalované. „Ve dnech 5. 2. 2018, 7. 2. 2018, 10. 2. 2018, 15. 2. 2018, 16. 2. 2018 a 19. 2. 2018 v různých denních a večerních hodinách provedli opakovaně obhlídku v okolí místa bydliště,“ čte obžalobu Turan - obhlídku bydliště Kuciaka a Kušnírové prý provedl Szabó s Marčekem.

„Bez použití násilí vešel do rodinného domu přes vchodové dveře a s předmětnou pistolí s tlumičem hluku výstřelu dvakrát vystřelil na poškozeného Jána Kuciaka, jehož zasáhl do oblasti levé strany hrudníku a tohoto usmrtil, přičemž bezprostřední příčinou smrti byl šok z vykrvácení do dutiny hrudní při střelném poranění hrudníku s průstřelem srdce. Pak uviděl poškozenou Martinu Kušnírovou, jejíž v kuchyni rodinného domu vstřelil jedenkrát do oblasti hlavy,“ popisuje podle Plusky otřesné minuty žalobce. Jasno má i o motivu, který Kočnera k objednání vraždy přiměl. „Pomsta.“

Kočner se přiznal

Po krátké přestávce soudkyně začala vyslýchat obžalované. „Může říct, že jsem vinen, nebo jsem nevinen, nebo nepopírám spáchání skutku.“ Postupně se pak začali vyjadřovat domnělí vrazi.

Zsuzsová uvedla: „Jsem nevinná.“ Szabó: „Nebudu se vyjadřovat.“ Marček: „Jsem vinen v bodě jedna, dva, pět a šest.“ Bod jeden byla vražda Kuciaka a Kušnírové. Marček se přiznal i k vraždě podnikatele Molnára. Kočner: „V bodě tři přiznávám vinu, v ostatních ne.“ Bod tři bylo v jeho případě nedovolené ozbrojování a obchodování se zbraněmi.

Kdo je kdo v zamotaném případu?

Z objednání Kuciakovy vraždy, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová, je podezřelý Marian Kočner, o jehož kontroverzních podnikatelských aktivitách Kuciak psal. Kočner je podezřelý i v několika případech hospodářské kriminality. Objednávku vraždy reportéra podle vyšetřovatelů předala Kočnerova známá Alena Zsuzsová Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval s bývalým vojákem Miroslavem Marčekem. Mezi obžalovanými jsou kromě Kočnera také Zsuzsová, Szabó a Marček.

Policie původně jako vraha označila Szabóa, později se ke střelbě ale přiznal Marček. Ten dříve v případu vystupoval jako vrahův řidič. Podle obžaloby Zsuzsová slíbila Andruskóovi za zprostředkování vraždy odpuštění dluhu 20.000 eur (505.000 Kč) a odměnu dalších 50.000 eur (1,26 milionu Kč), z níž Andruskó část použil na vyplacení nájemných vrahů.

Soudí i další vraždu

Zmíněná dvojnásobná vražda z února 2018 vyvolala na Slovensku největší protivládní protesty od protikomunistických mítinků v roce 1989 a také politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra šéf nejsilnější vládní strany Směr - sociální demokracie Robert Fico.

Obžaloba se kromě vraždy novináře Kuciaka a jeho partnerky týká i vraždy podnikatele Petera Molnára z roku 2016, z níž jsou podezřelí Szabó a Marček.