Maminka chce s kamarády zabít tatínka: Jana prý na svého pákistánského ex najala „bouchače" se psem (ilustrační foto)

Otaiba si Janu vzal v roce 2011 v Praze. Krátce nato se pár přestěhoval do Londýna, kde získal muž lukrativní práci. Roku 2015 se vrátili do Prahy a Otaiba jezdil domů z Londýna na víkendy. Jenže v roce 2017 se všechno změnilo. Muž zjistil, že je mu Jana údajně nevěrná, a rozhodl se s ní rozvést.

Je to poprava! říká o rozsudku máma Alexie (11): Dívka musí hned na převýchovu, aby se naučila milovat otce

Podle pákistánského zpravodajského serveru Geo.tv získal Otaiba děti od českého soudu do střídavé péče, a to i přesto, že Jana zprvu nabízela, aby si je sám vzal do výlučné péče. A od té doby šlo všechno od desíti k pěti. Sheikhova advokátka Hedvika Hartmanová tvrdí, že v soudních dokumentech se píše, že Jana měla dlouhodobý problém s alkoholem, kvůli kterému se nedokázala řádně o děti starat.

Podle Sheikha navíc Jana začala pracovat v eskortní agentuře v Praze, občas ale jezdila až do Norska za klienty. „Byla zde zatčena a přes noc držena na policejní stanici kvůli krádeži v obchodě a opilství," popsala serveru Hartmanová.

Zvrat u slavného dítěte, kterému rodiče dali jméno Půlnoční bouře: Už to nemohla vydržet

Celý případ dále vyeskaloval v únoru roku 2018, kdy Jana tvrdila, že opustí domov, protože v něm nefunguje vytápění. Celá věc ale fungovala jen jako léčka, jak do domu dostat i Sheikha. Ten po příjezdu zjistil, že topení funguje. V domě na něj ale také čekali dva muži se psem, kterého na Otaibu poštvali. Pákistánec skončil po bitce s vážným poraněním hlavy a vážným zraněním ruky.

Později vyplulo na povrch, že tou dobou měla jedna z dcer ve škole prohlásit, že „maminka s kamarády chtějí zabít tatínka". Podle Hartmanové policie celou věc vůbec neřešila, ačkoliv jim byl poskytnut záznam útoku z kamery.

Otaiba poté rovněž zjistil, že dcery žijí s matkou v karavanu s cizími lidmi, se kterými jsou prý dokonce nuceny sdílet jednu postel. Celou věc nahlásil i sociálce, které vyjádřil obavy, zda dívenky nejsou sexuálně zneužívány.

Případy zabitého hocha (†6) a týrané zmizelé Valerie (7): Pochybila sociálka?

V rámci boje o děti Jana dcery odhlásila z dvojjazyčné školy, kterou otec platil. V reakci na toto se měl muž uchýlit k „únosu" - obě dcery bez matčina vědomí odvezl do Británie. Místní soud ho ale přinutil se s dětmi vrátit do Česka, kde byl muž zatčen.

Sociálka ani policie podle Hartmanové neudělala vůbec nic... Domnívá se, ža na vině může být i rasismus či islamofobie. Matka si navíc jako svou obhájkyni najala Kláru Samkovou, která dlouhodobě bojuje právě proti islámu.

„Probíhá policejní vyšetřování, které má zjistit, zda děti nejsou sexuálně zneužívány matkou či jejími klienty," dodává ovšem Hartmanová. Obává se ovšem, že se ani děti, ani jejich otec spravedlnosti nedočkají.