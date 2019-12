O tragédii v Ostravě ví snad každý. Masový vrah Ctirad Vitásek (†42) vtrhl do Fakultní nemocnice Ostrava a na traumatologickém oddělení rozpoutal peklo. Zastřelil šest lidí, několik vážně zranil. Před jednadvaceti lety chladnokrevně popravili lupiči jeho bratrance Reného Vitáska, policistu, kterého potkal špatný osud.

Strašná událost, která se odehrála v úterý v Ostravě, bude pro mnohé do konce života traumatizující. Ctirad Vitásek (†42) šel do nemocnice s jediným úmyslem – zabíjet. A to se mu podařilo, nelegálně drženou zbraní CZ 75 (stejnou vraždil i vrah v Uherském Brodě – pozn. red.) zastřelil šest lidí. Sestřička popsala vteřiny před masakrem: Jela jsem s ním, říká o „tichém vrahu“ Vitáskovi (†42)

Po vrahovi, který byl na svobodě přes tři hodiny, pátraly desítky policistů a celé Česko netrpělivě čekalo, až ho dopadnou. Zásahová jednotka objevila auto, ve kterém Vitásek od místa tragédie ujel. Když spatřil vrtulník s policisty, spáchal sebevraždu. Při převozu pak zemřel.

S Ctiradem Vitáskem je ale spojena i další rodinná tragédie. Před jednadvaceti lety mu chladnokrevně zabili bratrance, policistu, kterého potkal velmi smutný osud… Ze studenta veřejným nepřítelem: Kdo je mladík, kterého označili za podezřelého střelce z Ostravy

Domnělí pytláci střelili policistu

Bylo 17. dubna 1998, když se sedmadvacetiletý policista René Vitásek vracel z Ostravy domů do Háje ve Slezsku. Kousek od domova u Dobroslavic si u lesa všiml tří mužů u podivně zaparkované Škody Forman. Jako člen mysliveckého sdružení věděl, že se v okolí v poslední době množí nelegální lov, a trojici považoval za pytláky.

Zastavil a chtěl je zkontrolovat, ale už to byla chyba. Narazil totiž na trojici lupičů, kteří v okolí vykrádali peněžní ústavy. Trojice před Vitáskem dělala jakoby nic. Jeden z gangu přistoupil k policistovi do auta a měli jet na služebnu. Druzí dva jeli ve svém voze před nimi. Po chvíli se ale z prvního auta začalo kouřit. Černý den pro policii: Tři roky a tři mrtví policisté ve stejný den

Vystoupil z něj šéf gangu Kamil Barčiš a samopalem začal pálit do vozovky před policejní vůz. Donutil Vitáska vystoupit, odvedl ho k příkopu u silnice, kde ho nechal pokleknout a chladnokrevně ho popravil několika ranami do zad.

„Byl to jeden z nejsložitějších případů v dějinách české kriminalistiky. Nepamatujeme, že by někdo tak zvrhle a chladnokrevně zavraždil policistu ve službě,“ řekl podle serveru iDnes.cz tehdejší specialista na odhalování pachatelů vražd Jiří Pščolka.