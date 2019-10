Jelena Kuzavová (†41) z Ukrajiny vystupovala na instagramu pod přezdívkou kuzavini. Obsah jejího profilu tvořily převážně fotky na motorkách a videa. Na sociální síti ji sledovalo bezmála 215 tisíc příznivců! Na konci října ale přišla zdrcující zpráva. Vyrazila na záhadné rande přes Tinder: Producentku pak nalezli v mělkém hrobě na její zahradě

Jelena se na své motorce BMW střetla s osobním autem. Srážka se stala nedaleko ukrajinské metropole Kyjeva. Kuzavini zemřela při převozu do nemocnice. Smutnou zprávu zveřejnila její dcera.

„Je to hrozně smutné o tom psát, ale stalo se to. Naše nejdražší Kuzavini zemřela při nehodě na své motorce,“ napsala její dcera Tanya (23). Příspěvek má za šest dní desetitisíce lajků a tisíce smutných komentářů. „Možná to byl její osud,“ píše dál Tanya. Slavná Youtuberka (†21) zemřela týden po transplantaci plic. Dostala mrtvici a odpojili ji od přístrojů

Když byla Tanya mladá, přišla o svého otce. „Nikdy jsem si nemyslela, že takovou bolest budu muset znovu přetrpět,“ napsala dívka. Teď přišla o svou matku. Jelenina poslední vyjížďka bude v úterý od deseti hodin v ukrajinském městě Buča. Rodina se rozhodla její tělo zpopelnit.