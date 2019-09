Červené auto by podle policistů mohlo hrát klíčovou roli v pátrání po pohřešovaném Zbyňkovi.

Rakovničtí kriminalisté se zabývají pátráním po pětačtyřicetiletém Zbyňku Šagátovi z Milého na Rakovnicku. Ten zmizel v úterý 17. září. Naposledy byl viděn v Rakovníku, když přijížděl na parkoviště nedaleko budovy bývalé polikliniky, kde měl na sedmou ranní domluvenou rehabilitaci. Na tu už Zbyněk nedorazil. Zmizení 45letého muže policistům nahlásil v úterý večer jeho partner.

Kolem desáté večer bylo na parkovišti asi 100 metrů od bývalé polikliniky nalezeno Zbyňkovo auto Škoda Octavia III bílé barvy. Vůz byl uzamčený a nacházely se v něm dva mobilní telefony, které patří pohřešovanému. Zbyněk se ale neozval nikomu z kolegů, přátel, příbuzných ani jiných blízkých osob.

Kamerový záznam v úterý ráno zachytil Zbyňkovo auto mířící k parkovišti. Těsně za ním jel červený třídveřový vůz, který by podle vyšetřovatelů mohl hrát klíčovou roli v pátrání po pohřešovaném. „Řidič tohoto vozidla nebo jeho osádka, by mohl být svědkem, který muže viděl naposledy, neboť jel za ním na uvedené parkoviště. Kamerový záznam neprokázal, že by pohřešovaný šel ze svého auta směrem k poliklinice,“ uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

„Kriminalisté mají důvodnou obavu, že se pohřešovaný mohl stát obětí násilného trestného činu a že s jeho zmizením může mít souvislost i výskyt neznámého červeného automobilu, jehož osádku by policisté rádi znali. Žádají proto širokou veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném. Jakékoliv informace mohou občané sdělit policistům na bezplatné telefonní lince 158,“ doplnila mluvčí.

Zbyněk Šagát měří kolem dvou metrů a je střední postavy. Má blonďaté, krátce střižené vlasy a dioptrické brýle. V den zmizení na sobě podle popisu policistů mohl mít šedé kalhoty, modrou kostkovanou košili, tmavé sportovní boty a na zádech batoh s notebookem.