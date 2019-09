V září roku 2017 se skupinka studentů rozhodla vyrazit si za zábavou. Navštívili proto strašidelnou atrakci s názvem Pohřben zaživa v Hongkongu. Ta podle všeho slibovala napínavou a vzrušující zábavu. „Zažijete, jaké je to být pohřben zaživa, a budete si probíjet cestu pryč temnotou a děsivým záhrobím,“ stálo podle britského listu The Sun na stránce strašidelného domu.

Studenti měli procházet atrakcí každý sám a cesta napříč pochmurnými místnostmi plných strašidelných zvuků, kde člověk sotva viděl, kam šlape, měla zabrat deset minut. Konečně se dostala řada na Cheunga Chiu-kita (†21) a student architektury vstoupil dovnitř. Uběhlo však deset minut a jednadvacetiletý mladík se stále nevracel.

Studenta se proto vydali hledat pořadatelé. Jeho bezvládné tělo bylo nakonec nalezeno v zakázané zóně. Mladík byl převezen do nemocnice, kde zemřel. K tragédii přitom paradoxně došlo pouhé dva dny poté, co místní úřady atrakci schválily a označily ji za bezpečnou.

Vyšetřování neštěstí trvalo dva roky a ani nyní není zcela jasné, co se osudný den odehrálo. Podle expertů mladík zemřel poté, co ho uhodila mechanicky se pohybující rakev. Není však jasné, jak se student dostal do zakázané oblasti. Prostory, kudy návštěvníci strašidelného domu prochází, jsou hlídané zaměstnanci a všude je mnoho kamer. Chvíli po tragédii úřady strašidelný dům zavřely.