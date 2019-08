Vladimír (20) sebral kolo, láhev vodky, řetěz na psa a zmizel: Hledá ho policie i rodina

Vypadá to, jako by se po Vladimírovi slehla země. V sobotu ho naposledy viděli v hospodě, kde byl se svou kamarádkou Veronikou, do které byl nešťastně zamilovaný. Ona mu však jeho city neopětovala. „Prý jí řekl, že nemá s ženami štěstí a od té doby ho nikdo neviděl. Sebral dámské bílo-růžové kolo, láhev vodky, dvě krabice džusu, řetěz na psa a odešel,“ řekla smutně webu Pluska Vladimírova matka Adela (43). Míšovi (10) zavraždili mámu Veroniku (†27): Němci ho nechtějí vydat domů!

V hospodě ale alkohol nepil. „Šel si koupit cigarety, dal si kofolu a od té doby ho už nikdo neviděl. Četla jsem zprávy, co si psal s bývalou spolužačkou Veronikou. Bylo to takové platonické. Z její strany je jasné, že o nic nešlo, ale on to bral v hlavě jinak. Nikdy takhle nezmizel, velmi se o něj bojíme,“ dodala Adela portálu Nový Čas. O Vladimíra má viditelně velké obavy. Strachy bez sebe je i jeho otec.

Kamarádka si nevzpomíná

„On když se rozzlobil, nebo mu něco bylo, nikdy takhle nezmizel, jen k babičce do Solčian. Teď má i vypnutý telefon, policie ho ani s pomocí nedokázala najít. To ještě nikdy neudělal,“ smutní táta. Stěžejní informace o poloze Vladimíra by mohla mít Veronika, se kterou naposledy mluvil po telefonu. Vypadalo to, že je v lese, ale ona si na víc nevzpomíná. „Ona je klíčová, protože jí volal, že je v lese a kde přesně. Ale ona si nedokáže vzpomenout,“ řekl otec. Kuchař Filip (†19) neustál rozchod: Spáchal sebevraždu, stejně jako jeho máma

„Já jsem už všechno, co jsem věděla, řekla jeho mamince, kamarádům a policii. Už víc neřeknu,“ odpověděla Veronika na telefonát od redaktorů Plusky. Lesy na pohoří Tribeč prohledali policisté s termokamerami a drony. Snažili se pomoci i dobrovolníci, ale bohužel neuspěli. „I přes vynaložené úsilí se nezvěstného dosud nepodařilo vypátrat,“ prohlásila policejní mluvčí v Nitře Renáta Čuháková. Právě v Nitře pracoval Vladimír v jedné z automobilek.

Tajuplné pohoří

„On byl pod vlivem alkoholu a adrenalinu, může být v okruhu 40 kilometrů. Když se nenašlo ani kolo, musíme prohledat i vodní plochy,“ vysvětlil pátrač jménem Vladimír.