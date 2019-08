Tragická smrt Čechů v Norsku: Na Trollveggenu zahynul vydavatel časopisu o horolezectví Tomáš R. (†45)

Smutnou zprávu vyvěsili 4. srpna na stránkách vydavatelství časopisu o horolezectví, lezení a skialpinismu Montana. Podle ní je jedním z horolezců, kteří zemřeli po pádu z norské stěny Trollveggen, vydavatel časopisu Tomáš R. (†45). „Tomáš se svým lezeckým partnerem zahynul po pádu ze stěny Trollveggen v Norsku 25. července 2019,“ stojí na stránkách.

„Jsou lidé, kteří byli vyvoleni k tomu přijít na svět, aby žili své sny, Tomáš patřil mezi ně," stojí v dojemném rozloučení. „Tomáš nebyl člověk, který by šel do jakéhokoliv objektivního rizika, protože nade všechny svoje sny miloval hlavně svou rodinu, svou ženu a své tři děti,“ píše se o něm šéfredaktor časopisu Martin Stolárik.

Stolárik připojil i neobvyklou prosbu. „Pokud chcete nějak pomoct lidem, kteří na tomto světě zůstali bez Tomáše, tak si vzpomeňte na nějakou pěknou příhodu nebo zážitek, který jste s ním prožili, sepište ho ať už rukou na papír nebo do e-mailu a pošlete mi ho prosím. Rád vše předám těm, kterým to moc pomůže překonat tohle těžké období,“ vyzval Tomášovy kamarády.

Tragickou událost odhalili příbuzní

Dvojice českých horolezců zahynula 25. července po pádu ze stěny Trollveggen v Norsku. Rodina o ně začala mít strach poté, co se jim neozvali. Rozjela se tak velká záchranná akce.

Horolezci se domluvili s rodinou, že se jim v sobotu během dne ozvou. To se ale nestalo. Jejich blízcí se ze strachu v pondělí ráno obrátili na českou ambasádu a norské úřady. Norská policie poté našla auto obou Čechů u návštěvnického centra u Trollveggen.

Záchranáři se několik dní pokoušeli dostat k tělům horolezců. Počasí a nebezpečné skalní výběžky jim to ale znemožňovaly. Po několika dnech se jim povedlo za pomocí vrtulníku dostat k tělům a vyzvednout je.

Záchranná operace se neobešla bez davu čumilů

Oba byli zkušení horolezci a na stěně nebyli poprvé, uvedla televize NRK. Stěna Trollveggen měří 1700 metrů, z nichž 1000 je kolmých. V Evropě jde o nejvyšší stěnu tohoto typu.

Záchranné akce dokonce přilákaly davy zvědavců, kteří podle svědectví místních obyvatel vše pozorovali dalekohledy, jako kdyby šlo snad o nějakou atrakci! Na parkovišti nedaleko stěny si skupina čumilů dokonce rozložila lehátka a přinesla si občerstvení. „V noci jsem projížděl kolem Trollveggenu. Na parkovišti měla jedna skupinka rozložená lehátka a sledovali to dalekohledy. Znechutilo mě to," napsal na facebook Jan Lynghaug, který nedaleko skalní stěny bydlí.

Pro rodiny dvou zesnulých horolezců teď přichází nejhorší část celé této tragické události. Musí oba dva mrtvé identifikovat, sdělila to Norská policie. „Projevte trochu respektu těm, kteří tam leží. To není věc k pobavení, to je lidská tragédie,“ psalo se na facebooku.