Otřesné utrpení: Kvůli hlouposti lidí během pár dní zemřelo několik koní a koz - krmili je kolemjdoucí

Majitelé zvířat neustále dávají na ohrady cedule s nápisy, aby lidé nekrmili zvířata. Marně. Lidé neustále zákaz ignorují a to má leckdy tragický konec. Stačilo málo a v Brně zemřel kůň poté, co mu kolemjdoucí dali jídlo, které nemohl strávit. Speciální stravu měl i kůň Berry z Western Ranche u Myšáka, ten však kvůli bezohlednosti lidí zemřel. Kobyla Vanilka, máma malého hříběte, zemřela bolestivou smrtí poté, co jí někdo dal hrách. Kozy ve městě Manětín zahynuly poté, co jim kdosi nasypal čerstvě nasekanou trávu…

Lidé milují krmení zvířat přes ohradu. Hlavně pokud se jde na procházku s dětmi, zastavení se u ohrady s koňmi či kozami je takřka povinností. Někteří lidé s sebou často nosí jídlo, které zvířatům přes ohradu hází. Přesto, že se to zdá jako neškodná věc, zvířata to může stát život. Majitelé zvířat se proto rozhodli, že na ohrady vyvěsí cedule s varováním, aby lidé nedávali zvířatům žádné krmení. Ovšem někteří kolemjdoucí, kteří se jdou na zvířata podívat, to naprosto ignorují a jídlo jim hází dál.

V Brně kvůli ignorování varování, aby lidé nekrmili zvířata, málem zemřel kůň. „Opět kvůli hlouposti ostatních lidí byl další kůň odvezen na kliniku. Nějaký „hodný“ člověk nakrmil koně něčím, co sám nedokázal vstřebat. Před rokem v únoru to bylo stejně a klinika nás přišla na 80 tisíc + výdaje před a po. Kolik nás to bude stát letos, ještě netušíme,“ napsala v příspěvku Monika na facebookové stránce Koňáci z Brna a okolí. „Na klinice už nestíhají přijímat, rok od roku je to horší a horší. Třičtvrtě koní je tam právě kvůli hlouposti lidí, kterým nedochází to, že některý kůň může mít dietu, nebo nějaké zdravotní omezení,“ dodala.

Ve městě Pálkovice na Western Ranchi u Myšáka zemřel koník Berry. „Cizí koně a zvířata se krmit nesmí! Co když má nějakou speciální stravu, co když má alergie, co když ta potrava koním nesvědčí a ty jim zatěžuješ trávicí trakt nějakou blbostí, co se koni může stát osudnou?,“ napsala do skupiny Palkovice Adéla a dodala: „Tady je vidět, jak jsou lidé bezcitní.“ K příspěvku přiložila fotografii mrtvého koníka. "Když ti bude někdo cizí krmit dítě či mu něco nabízet, budeš rád?? Nedej bože, že ti ho otráví."

V Bílichově zemřela kobyla Vanilka, matka malého hříběte. Do výběhu koním někdo nasypal hrách. Kobyla bojovala o život tři dny, ovšem nakonec zemřela. „Velké díky a obdiv všem, kteří u ní byli 24 hodin denně a snažili se ji zachránit, včetně dvou veterinářů,“ napsala majitelka Ava na facebook. "Když jsme přišli osudný večer k ohradě, osmiletá kobyla Vanilka už ležela na zemi s nafouklým břichem a dobře nebylo ani dvanáctileté klisně Martě, ani Vanilčině hříběti,“ řekla chovatelka Helena Staňková pro Kladenský deník.

„Už nebylo možné ji ani převézt na operaci, převoz by nepřežila. Přivolali jsme proto i veterinářku z Ústí nad Labem. S kobylou strávila celé dva dny. Pokusila se jí pomoci ze všech sil, ale zvíře už tak neskutečně trpělo, že jsme ji po dvou dnech uspali,“ dodala. Hříbátko i druhá kobyla naštěstí přežily.

Koně však nejsou jediná zvířata, která strádají kvůli bezohlednosti kolemjdoucích. Na facebooku se objevilo video, na nichž kozy trpí poté, co snědly čerstvě nasekanou trávu, kterou jim někdo nasypal. „Děkujeme člověku, který nám o víkendu nakrmil zvířata trávou ze sekačky. Jen se na to podívej, co jsi způsobil! Nemohli jsme sehnat veterináře, volali snad 15, museli improvizovat a koukat se jak v bolestech umírají, a nemohli nic dělat!“ napsala majitelka Lenka na facebook.