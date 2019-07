Policie podle Ústavního soudu v případu ztraceného Honzíka Nejedlého chybovala: Šéf oddělení vražd se nevyjádří

Se špičkovým kriminalistou se sešla v roce 2017, měla slíbeno, že ji nechá nahlédnout do vyšetřovacího spisu. Ve včerejším Blesku ho obvinila z toho, že více než o pátrání po Honzíkovi mluvil o sobě. Dozvěděla se, že není v postavení poškozené, a nemá tak právo do něj nahlédnout. To však v úterý odmítli ústavní soudci, dospěli k závěru, že policie takovým postupem porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. Matka se tedy ke spisu dostane až nyní.

Bez komentáře

Blesk včera prostřednictvím tiskového oddělení pražské policie požádal vedoucího 1. oddělení Josefa Mareše o komentář. To ale odmítl. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Eva Kropáčová.

Maminka ztraceného Honzíka obvinila šéfa oddělení vražd! Exkluzivní zpověď po 21 letech pátrání

Co se tehdy stalo?

Honzík Nejedlý se 17. ledna 1998 vydal se svolením mámy na návštěvu ke kamarádovi. Kousek od domu, kde v pražských Dvorcích bydleli, ho potkal dětský lékař. Ptal se ho, kam jde. Byl posledním člověkem, který hocha viděl. Rodina začala Honzu shánět poté, co o hodinu přetáhl dobu, kdy se měl vrátit domů. Rodiče oznámili jeho zmizení na policii. Ta začala Honzíka hledat, ale oficiální pátrání bylo vyhlášeno až 20. ledna. Tehdy policie také poprvé na jeho stopu vyslala pátracího psa. Za nalezení Honzy nabízela rodina nejprve 100 tisíc korun a později částku zvýšila na jeden milion. Veškerá snaha byla marná.

Co řekli pátrači a rodiče

Kriminalisté: „Nejpravděpodobnější je, že nešťastnou náhodou spadl do Vltavy, utonul a proud ho odnesl pryč.“

Otec Marcel: „Verzi Vltava moc nevěřím. Představte si, že jste devítileté dítě a jdete za kamarádem. Proč byste šla k vodě? Spíš si myslím, že ho někdo unesl nebo že mu něco udělal, nebyla to nehoda.“

Máma Ivana: „Žádnou verzi nepreferuji. Mohlo se stát skutečně cokoliv.“

Po Honzíkovi Nejedlém pátrají už 21 let: Policie pochybila, potvrdil Ústavní soud

Co matku ranilo?

• „Slíbil, že nás nechá nahlédnout do spisu, a neudělal to.“

• „Nabídl, že alespoň odpoví na naše otázky, a pak nic nevěděl.“

• „Mluvil hlavně o sobě, co vyšetřovali.“

• „Dával nám najevo, že pátrání po Honzovi je už stejně jedno.“

• „Líčil nám, co se děje s mrtvolou, když se člověk utopí. Popisoval, že se to pokoušeli zjistit, že házeli čtvrtky, půlky a celý prasata do vody z mostu. Říkal nám, jak to pak vypadá, to už se dcera děsila.“

• „Chtěla jsem vědět, proč psy nasadila tehdy policie až tři dny poté, co se Honzík ztratil, a ne hned. A zároveň nepovolali speciálně cvičené, kteří umí hledat tělo pod vodou i jinde. Řekl mi, že to takhle nefunguje, že je to jenom v televizi. Snad si myslel, že jsme úplně hloupé.“