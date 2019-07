Miloslav týral manželku (†47) i děti, říká příbuzná zavražděné ženy z Rychnova

Chtěla ho opustit, a proto zemřela. Žena z Rychnova nad Kněžnou byla chladnokrevně popravena v místní restauraci poté, co řekla svému manželovi, že ho opouští. Miloslav (49) vytáhl pistoli a střelil jí do hlavy z bezprostřední blízkosti. Jeho manželka při převozu do nemocnice. Podle její příbuzné byl z vraždy obviněný velký tyran, který trápil nejenom svou ženu, ale i tři společné děti.