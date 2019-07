Táta odvedl Davídka (5) z domu: Našli ho po koly vlaku! Chlapce teď hledá celá země

Celé Polsko se stalo svědkem dramatického pátrání po 5letém Davídkovi Žukovském, kterého ve středu odvedl z domu jeho otec Pavel (32). Policisté nejprve pátrali po jeho stříbrné fabii. Téhož večera ale vyšlo najevo, že muže srazil vlak, kterému pravděpodobně dobrovolně vstoupil do dráhy. Našla se i zaparkovaná škodovka, jen po chlapci není nikde ani památky. Policie následně doslova v přímém přenosu zahájila po dítěti rozsáhlou pátrací akci.

O osudu 32letého Pavla Žukovského z polského města Grodzisk Mazowiecki nemá policie už žádné pochybnosti. Skončil pod koly vlaku, když se rozhodl ukončit svůj život. Co se ale stalo s jeho 5letým synem Davídkem, kterého ve středu naložil do rodinné škodovky a odvezl ho neznámo kam? To je otázka, kterou si klade celá země.

Policie už našla stříbrný rodinný vůz. Po chlapci však nadále není ani vidu ani slechu. Kriminalisté se domnívají, že by se mohl potulovat v okolí svého rodiště. A rozhodli se pročesat celý terén. V tom jim pomáhají hasiči a také dálkově naváděné drony.

Matka dítěte, která s otcem nežije, řekla, že ve středu měl chlapce podle dohody normálně převzít a že péče dosud probíhala naprosto bez problémů. Podle aktuálních informací sebevrah napsal své bývalé partnerce před smrtí esemesku. Její obsah není znám.