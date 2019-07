Na zahradu z výšky spadlo lidské tělo: Patrně šlo o černého pasažéra z letadla

V neděli odpoledne bylo nalezeno mrtvé tělo muže na zahradě domu v městské části Clapham na jihu Londýna. Předpokládá se, že šlo o jednoho z cestujících letadla směřujícího z Nairobi do Velké Británie. Má se za to, že muž byl černý pasažér, který vypadl z podvozku letounu, jenž se zrovna chystal na přistání na londýnském letišti Heathrow. Na místo přijela policie, která se nyní případem zabývá. V podvozku letadla se našla taška s vodou a jídlem.

Muž, který podle všeho vypadl z přistávajícího letadla, téměř dopadl na majitele domu, na jehož zahradě se mrtvé tělo našlo. Sousedé údajně vypověděli, jak majitel honosného sídla seděl jen tak venku za domem, když náhle tělo narazilo do země jen pár kroků od něj. Stalo se tak v neděli okolo 15:30. „Něco jsem kutila u sebe v kuchyni, když v tom jsem uslyšela silnou ránu,“ líčila jeho sousedka. „Nejdřív jsem si myslela, že spadlo lešení a dál jsem nad tím nepřemýšlela. Můj manžel se šel podívat nahoru, co se stalo. Zprvu mi to neřekl, byl zjevně dost v šoku a šel na ulici, kde stáli naši sousedé a volali policii.“

Podle její výpovědi manželky nehoda šokovala především majitele pozemku, na který tělo dopadlo. „Byl skutečně otřesený. Byl na zahradě, když se to stalo a tělo muselo dopadnout kousek od něho. Manžel přišel zpátky a já se ho zeptala, co se děje. Řekl mi, jestli jsem neviděla toho muže, co spadl z oblohy. Nechápala jsem, o čem mluví, tak jsem se šla podívat a tam uprostřed trávníku bylo tělo,“ dodala žena.

Podle společnosti Kenya Airways policie zjistila, že muž byl v letadle z Nairobi do Londýna. Záznam z letu ukázal, že stroj sestoupal do výšky cca 1 kilometr a začal se připravovat na přistání. V té době měl rychlost okolo 320 km/h.

„Muž byl celý oblečený, myslím, že měl džíny a modré triko. Vypadal, že leží obličejem vzhůru, ale krk měl příšerně pokroucený. Vedle něj byla proláklina v zemi, což musel být důsledek nárazu. Chtěl jsem se ujistit, že to nevidí ani jeden z mých chlapců. Naštěstí neměli ponětí o tom, co se stalo. Policie přijela rychle a bylo jich tam hodně. Tělo zůstalo ležet na místě až do 19:30, dokud si ho nevyzvedli koroneři. Den předtím se tam konala dětská oslava, takže následky mohly být mnohem horší. Soucítím se svým sousedem i s tím ubohým mužem. Je to opravdu nenormální a něco, co byste na předměstí Londýna skutečně nečekali,“ řekl jeden ze sousedů.

Policie věří, že šlo o černého pasažéra a smrt nepovažují za podezřelou. Vyšetřování však stále pokračuje. Podařilo se jim vystopovat let KQ 100, kde v levém zadním kole našli věci patřící oběti. Byla nařízena pitva, pomocí níž by měli policisté zjistit mužovu skutečnou identitu.