Drama na Jičínsku: Střílejícího maniaka pokropila zásahovka olovem!

Dramatický zákrok za sebou mají královéhradečtí policisté, kteří byli povoláni ke střelbě v obci Nemyčeves na Jičínsku. Muži zákona se totiž nakonec sami ocitli na mušce šílence (34) se zbraní. Policisté ho postřelili. Muže ve vážném stavu musel do nemocnice transportovat vrtulník.

O incidentu zpočátku informoval portál TN.cz, podle jehož informací obyvatele Nemyčevse vyděsila přibližně v půl šesté večer střelba v přilehlém lese. Přivolali proto policisty, kteří následným šetřením zjistili, že jeden z místních střílel na svém dvorku. Poté však došlo k nečekanému zvratu.

Měl pálit krátkou zbraní

„Když ho policie oslovila, obrátil zbraň proti nim a začal střílet,“ popsala TV Nova policejní mluvčí Iva Kormošová. Policisté palbu opětovali a muže podle mluvčí postřelili, rozsah jeho zranění je podle všeho vážný, vzhledme k tomu, že pro něj musel letět záchranářský vrtulník. Nikdo další by podle dostupných informací neměl být zraněn.

Podle místních oslovených televizí je střelcem muž, který byl nedávno propuštěn z vězení a údajně ho sužují psychické problémy. Starosta obce s 340 obyvateli Pavel Berný incident ČTK potvrdil a řekl, že postřelený ve vesnici bydlí. „Domek je na okraji obce. Myslím si, že (lidé v obci) nebyli ohroženi. Probíhá šetření, víc k tomu neřeknu, nerad bych do toho nějakým způsobem zasáhl,“ řekl ČTK.

Údajně poseděl i ve Valdicích

Svědci slyšeli do pěti výstřelů, oblast kolem domu byla uzavřena. „Na místě byla zásahová jednotka, měl pistoli, byla tam přestřelka. Asi byl nalitý nebo zfetovaný, jinak si to vysvětlit neumím. Když jezdil na kole do práce, byl normální člověk,“ uvedl.

„Žil sám, občas za ním přijeli kamarádi. Vím, že v minulosti byl zavřený ve Valdicích,“ řekl ČTK svědek. Valdice jsou známé těžké vězení pro nejhorší kriminálníky, včetně těch odsouzených na doživotí. Svého času tu pobýval i Jiří Kajínek nebo Ivan Jonák, odsouzený za vraždu manželky.