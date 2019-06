David zmizel s úmyslem se zabít, našli ho pozdě: Rodina poslala dojemný vzkaz policistům!

„Rádi bychom touto cestou poděkovali policistům z Obvodního oddělení v Hrádku u Rokycan, kteří měli službu 1.6.2019. Jedná se o prap. Barboru Vodenkovou a prap. Jaroslava Šefla. Obrátili jsme se na ně se zoufalou prosbou o pomoc při hledání přítelova syna, který chtěl ukončit svůj život," začíná děkovný dopis od rodiny, který na svých facebookových stránkách zveřejnil Týdeník Policie.

Uvedení policisté na místo ihned přivolali psovoda a společně se dali do pátrání. „Přes maximální snahu se nám nepodařilo Davida najít včas. Prožíváme nejtěžší chvíle v životě, ale považujeme za správné a důležité vyjádřit veřejně poděkování za pomoc, obrovské nasazení všech. I v nesnesitelném horku všichni ze sebe vydali maximum a my jim jsme vděčni,“ pokračuje zdrcená rodina.

„Děkujeme za nevšední empatii, za tu nesmírnou lidskost, se kterou nám bylo oznámeno to nejhorší, co může člověk slyšet. Děkujeme K.T. a B.D.,“ uzavřel Davidův táta spolu s partnerkou.

Předčasnou smrt mladíka nemohou pochopit ani jeho přátelé. „Odpočívej v pokoji, byl si strašně moc fajn kluk, kterej si tohle nezasloužil. Budeš mi strašně chybět, kámo, ať se ti tam nahoře daří dobře a dávej na nás pozor,“ napsal na facebooku mladíkův kamarád Míra.