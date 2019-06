Kajínek o spoluvězni, který šije plyšáky: Vyvraždí mé blízké!

Tempel je v kriminále už 18 let. Sice dostal doživotí, ale za dva roky by mohl požádat o podmínečné propuštění. Když ho v úterý Blesk navštívil ve Věznici Bělušice na Mostecku, první, o kom mluvil, byl právě Kajínek. Ten Tempela po svém propuštění před dvěma lety v televizi označil za »zrůdu, hajzla a člověka, který krade životy«. Bývalý parťák z basy to stále nemůže rozdýchat. „Proč si mě bral vůbec do pusy? Jak si mohl dovolit o mně takto mluvit?!“ prohlásil Tempel výhružně s tím, že za dva roky bude skutečně žádat o svobodu...

Slíbená podmínka?

Podle Kajínka je téměř jisté, že bude Tempelovi vyhověno. „Mám informace, že už to má přislíbené. Bude se snažit, aby to řešil soud v Plzni, který ho opakovaně osvobodil, než ho konečně odsoudili v Praze,“ tvrdí Kajínek. „Pak se bude mstít. Na nic jiného nemyslí. Neunese, když je někdo chytřejší než on,“ dodal. Když se ho Blesk ptal, jaký je Tempel člověk, dokázal hodinu vyprávět »storky « z kriminálu týkající se Tempela. A mluvil i o plyšácích, které teď v base Tempel šije pro děti. „Dělá to, aby se zalíbil. Aby ukázal, že je hodný. Přitom hračky se šily už na Mírově a on se za to všem posmíval a říkal: Vy vrazi, jděte si šít ty své plyšáky,“ líčil Kajínek.

Kdo je Robert Tempel?

V roce 2009 byl odsouzen za vraždu dvou mladíků (22 a 25) na doživotí. Dvojici, které dlužil peníze, podle rozsudku vylákal na lesní parkoviště a oba zastřelil a okradl. Těla, která nesla stopy mučení, pak zahrabal na chatě známého. Vraždy se staly už v roce 2001, soudy se ale dlouho táhly. Nejprve byl totiž Tempel čtyřikrát zproštěn viny.

O čem ještě Kajínek promluvil?

O plánování útěku: Třikrát mě udal, že prý chci utéct. Přitom to on plánoval útěk, že prý jeho kamarád zařídí tunel u kanalizace. Kvůli němu mě stěhovali z Karviné i z Rýnovic na Mírov. V Rýnovicích tvrdil, že se dá utéct z prádelny, kde pracoval a kam jsem měl jít i já. Takže to pracoviště raději zrušili.“

O hrozbě pomsty: „Stylizuje se do hodného vězně, který šije hračky pro děti. Ale je to směšné. Je ten nejhorší člověk, kterého jsem potkal. Falešný a bezpáteřní zmetek, který se tváří, že je čestný. Je i dost nebezpečný. Je schopný vám píchnout nůž do zad z malicherného důvodu. Dá se čekat, že mě ten nebezpečný psychopat jednou zezadu zastřelí.“

O tom, co spolu měli: „Hráli jsme spolu nohejbal, líný tenis, šipky, chodili do posilovny. Také jsem mu dával i půlku svého nákupu z kantýny, protože neměl peníze. Tvářil se jako největší kamarád. Když jsem o něm po propuštění mluvil, podal na mě trestní oznámení. Že prý jsem ho nařknul z něčeho, co není pravda. Policie to odložila.“