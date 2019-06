Mučil, vraždil, likvidoval a teď šije plyšáky: Robert „Psycho“ Tempel vyhrožuje Kajínkovi?!

„Kajínek o mně mluvil, když šel z vězení. Proč si mě bral vůbec do pusy?! Jak si mohl dovolit o mně takto mluvit!“ zaznělo výhrůžně od Tempela. „Za dva roky budu žádat o podmínečné propuštění,“ dodal.

Kajínek přišel do Blesku a vysypal milion na stůl! Poslouchejte, co za něj chci!

Usměrnit vězně musela Petra Kučerová, mluvčí Vězeňské služby ČR, s tím, že už se bude mluvit jen o loutkách. Právě ty vymýšlí a šije zhruba osm měsíců Robert Tempel v rámci výchovné činnosti. „Nejdříve zvířátko vymyslím, udělám náčrty. Podle nich spoluvězni látku nastříhají a já pak už zvířátka dávám dohromady. Některé se skládá ze čtyřiceti kousků,“ prozradil výrobu. „Mám radost, že dělám někomu radost,“ řekl muž, který si za mřížemi odpykává osmnáctý rok.

Pak se ještě znovu vrátil k bývalému spoluvězni Kajínkovi. Zjevně ho nemá rád, i když se snažil o opak. Omilostnění mu prý ale nezávidí. „Přej, a bude ti přáno,“ komentoval »kolegovu« situaci chladně.

Kramný vraždil jedem: Kajínek prozradil, o čem mluvil s nejznámějšími vrahy ve vězení

Říkali mu Psycho

Robert Tempel, v podsvětí známý pod přezdívkou Psycho, byl odsouzen za vraždu dvou mladíků (22 a 25) z roku 2001. Pravomocný rozsudek na doživotí padl po čtyřech osvobozujících verdiktech až v roce 2009. Muže, kterým dlužil, vylákal na lesní parkoviště u Hruškové na Sokolovsku s tím, že jim dá 400 tisíc za vůz Audi. Oba ale zastřelil a okradl. Pak těla, z nichž jedno neslo stopy mučení, zahrabal na chatě svého známého.

Co o něm Kajínek řekl?

„Uvědomte si, že mě drželi mezi největšími zrůdami, co tady jsou. Já je všechny znám osobně. Kdybych vypíchl největší kreaturu, zrůdu a hajzla – to je Robert Tempel. Udal mě, že chci utéct. Jde o to, že krade životy. Není hloupý, ale to, co má v hlavě, je otřesné, největší špína…“ popsal v TV Prima své zkušenosti z vězení.

Kajínkovi na svobodě přituhuje: Jde po něm bývalý spoluvězeň!

Prostor i pro děti

Ve Věznici Bělušice v úterý proběhlo setkání ředitelů pěti věznic s novináři. Při té příležitosti hostitelská věznice představila nově zbudovanou zahradu, kde se vězni socializují. Učí se včelařství, zahradničení. Mohou zde trávit čas s návštěvami. Proto má zahrada také dětský koutek, aby se potomci odsouzených neocitali v nepřívětivém prostředí zděné věznice.