Ruská modelka svědčila u soudu a pak vypadla z balkonu! Důležitá slova o úrazu ve Špindlerově Mlýně!

Ruská modelka a tanečnice z moskevského klubu Egoist Jekatěrina Bobkovová utrpěla četná zranění a skončila v bezvědomí poté, co 10. května v noci spadla z balkonu a utrpěla mnohočetná poranění. Prvotní zprávy hovořily o tom, že má zlomenou pánev, dvě žebra, pohmožděné plíce, nitrolebeční krvácení a leží v umělém spánku v nemocnici v Hradci Králové.

Případ byl velmi podezřelý tím, že Jekatěrina nedlouho před tím svědčila v případu trestního stíhání dvou členů ruské fotbalové reprezentace, kteří pod vlivem alkoholu a drog spáchali v Moskvě četné výtržnosti. Nacházela se totiž v Moskvě v jejich společnosti, když došlo k jejich konfliktům s jedním řidičem na parkovišti a následně v kavárně s ministerskými úředníky. Kokorin 8. května dostal u moskevského soudu 18 měsíců nepodmíněně, Mamajev 17. Oběma hrozil až sedmiletý trest.

Podle prvních verzí prostě ztratila rovnováhu, když si šla na balkon zapálit, žádné stopy nasvědčující násilí policie na místě ani jejím těle nenašla. S prověřováním okolností případu ale kriminalisté ještě neskončili. Součástí trestního řízení by mělo být také znalecké zkoumání, které objasní mechanismus vzniku poranění, která žena utrpěla.

„Každý den mluvíme s lékaři, dcera je pořád ve vážném stavu. Převoz do Moskvy nedoporučují, ale chceme ji převézt, jakmile jí bude trochu líp,“ řekla serveru Mk.ru modelčina matka Alla. To se nakonec podařilo a dívka byla transportována zpět do vlasti. Odtud se poprvé odvážila veřejně promluvit. Její slova se ale zaměřují na to, co je pro ni momentálně nejdůležitější.

„Není důležité, jak spadneš, důležité je, jak vstaneš! Práce na sobě samém je ta nejtěžší! Ale já jsem na ni připravená. Miluju život a život miluje mě. O něj se nyní snažím především. Živote, miluji tě a vždycky jsem tě milovala. Plánuji být nejšťastnější. Ať nemine den bez malých vítězství. Když jsi v potížích, hlavní věc je nevzdat to,“ vzkázala svým přátelům a blízkým modelka.

