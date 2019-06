Rodiče poslali děti (2 a 4) na Slovensko taxíkem: Chtěli se jich zbavit

Chudáčci maličcí! Dvouletý chlapeček byl se čtyřletou sestřičkou poslán taxíkem z Česka až do několik stovek kilometrů vzdálené obce Čadca na Slovensku. Vše nasvědčuje tomu, že se nebohých dětí chtěli rodiče zbavit. Když se jich ujaly úřady, čekala je další dlouhá cesta až na východ Slovenska. Svítá jim na lepší časy? Zájem o ně projevil jejich strýc. Mezitím se ale do všeho měla vnořit údajná matka dětí.

Taxikář, jehož identita je neznámá, vyložil děti v Čadci u ženy, která měla být jejich babička. Jenže ona vůbec žádná vnoučata nemá! Nahlásila proto případ na příslušný úřad, který ho začal ihned řešit. Vystresované děti skončily v bývalém dětském domově v Prešovském kraji, stovky kilometrů od Čadce, až na východě Slovenska! Jinak to prý nešlo.

Děti byly vystrašené a plakaly

Jak uvedl web Pravda.sk, bez pláče se to neobešlo. Děti nevěděly, kde jsou, ani co se s nimi děje. Po poskytnuté psychologické péči se ale druhý den cítily již o něco lépe. Chlapec s dívkou byli nakonec z Čadce odvezeni do asi 300 km vzdáleného centra pro mladistvé cizince v Medzilaborcích. Jinam prý, jako cizinci bez doprovodu, nemohli.

„Naší úlohou je nyní kontaktovat prostřednictvím centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže českou stranu. Ta rozhodne, jaké budou další kroky. Zda seženou někoho, kdo se o děti postará na území České republiky, nebo tam budou umístěny do nějakého zařízení,“ řekla portálu Jana Lukáčová z Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny.

Identita rodičů byla odhalena

Dodala, že za svou dlouholetou kariéru sociální pracovnice nic podobného nezažila. Identita rodičů je nyní již známa. Proč ale děti poslali na Slovensko, není úplně jasné. Podle všeho se jich chtěli nejspíš zbavit. Chlapečkovi a holčičce už ale možná svítá na lepší časy.

Projevil totiž o ně zájem jejich strýc z Česka – bratr matky. O svěření dětí do péče už měl přitom požádat i oficiálně u soudu. Případem se již zabývá policie. „Přijali jsme trestní oznámení z podezření trestného činu odložení dítěte,“ řekla mluvčí žilinské policie Jana Balogová.

Spolupráce z Česka

I čeští strážci zákona ale přiložili ruku k dílu. „Policie České republiky byla v souvislosti s tímto případem do současné doby požádána pouze o spolupráci při zjištění totožnosti nezletilých dětí, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o občany České republiky," vysvětlila mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová.

„V současné chvíli disponujeme od zahraničních kolegů informací, že bude věc prostřednictvím státního zastupitelství zaslána místně příslušnému státnímu zastupitelství České republiky. Do postoupení případu Policii České republiky nelze poskytnout bližší informace,“ dodala.

Objevila se matka?

Případ je vskutku zamotaný. Ve slovenských Kysucích se totiž v pondělí podle informací TV Joj objevila žena, která nepopírá, že děti do taxíku posadila. Podle všeho jde o jejich matku, která byla obviněna ze zmíněného odložení dítěte.