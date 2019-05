„Vypadal mile,“ říká dívka, kterou unesl a pět dní znásilňoval psychopat s potetovanou tváří

Britská cestovatelka Elisha Greerová (23) z Liverpoolu prožila hororový výlet. V lednu 2017 potkala během okružní cesty po Austrálii Marcuse Martina (24), se kterým začala chodit. Po několika dnech se ale Marcus začal chovat jako maniak. Unesl ji, držel jí zbraň u hlavy a donutil ji vyrazit na tisícikilometrovou pouť divočinou a málem ji zabil. A přitom původně tak vůbec nepůsobil. „Vypadal zábavně, vůbec se nejevil jako psychopat,“ řekla Elisha.

Marcus mladou ženu poprvé znásilnil v hotelovém pokoji a následně ji unesl. „Najednou začalo být jasné, že je to šílenec. Nutil mě řídit auto a pistolí mi mířil na hlavu,“ řekla Elisha v rozhovoru v televizním pořadu Sunday Night. Když se zeptala, co by jí Marcus udělal, kdyby odmítla plnit jeho přání, řekl jí, že by ji zabil.

Po pěti dnech cesty přijeli s bílým Mitsubishi Pajero do města Mitchell k čerpací stanici, kde chtěli natankovat. Čerpadlářka Beverley Pageová sdělila, že dívka byla uslzená a nedokázala ani zaplatit za palivo. „Vešla dovnitř a byla úplně v šoku, vypadala jako zombie,“ pověděla Beverley. Elisha ve zmatku odjela bez zaplacení a žena se rozhodla zavolat policii.

Policisté mladou Britku zachránili o několik hodin později. Ona sama řídila a její únosce se schovával na zadním sedadle. Marcuse zatkli a obvinili ze tří případů znásilnění a jednoho případu omezení svobody. V říjnu 2018 se ke své vině přiznal.

Elisha se o svém únosu vyjádřila: „Chci jenom, aby lidé věděli, že jsem v pohodě, že být oběť není konec úplně všeho a že se to dá překonat. Chci, aby lidé věděli, že to pro ně neznamená konec.“