Šok v kauze Kuciak! Rodičům přišel dopis od „vraha“ jejich syna: Prosí o odpuštění

Když krátce před Velikonocemi doručila pošťačka dopis matce zavražděné archeoložky Martiny Kušnírové, polil ji studený pot. Psaní totiž přišlo z vězení. Šokovaná Zlatica Kušnírová netušila, co to může znamenat, a při otevírání obálky se jí třásly ruce. Ještě větší zděšení následovalo, když si přečetla, co v dopisu stálo: „Odpusťte mi, prosím. Kdyby se dal vrátit čas, tak to udělám.“

Stejné psaní přišlo také rodině Kuciakových. Autorem obou dopisů je jeden z obviněných z vraždy mladého páru. Zlatice se k situaci vyjádřila bez obalu. „To se dá odpustit předem naplánovaná, brutální poprava? Vždyť nezabili kočku a psa! Byly to naše milované děti, to nejcennější, co jsme měli. Teď jsme se mohli s nimi radovat. Mohli mít hotový dům, miminko a my bychom se s nimi ze všeho těšili. Místo toho je oplakáváme a zalykáme se žalem. A přitom neudělali nic zlého a zemřeli tak hroznou smrtí,“ prohlásila kategoricky.

Zlatica uvedla, že by odpuštění bylo namístě, kdyby šlo o neúmyslné zabití. „Kdyby jim ublížil nechtěně při nějaké havárii nebo by se stal úraz, ještě bych to pochopila a odpustila. Protože to se může přihodit každému a nikdo to předem neovlivní. Ale úmyslně zabít dvě děti? Měl se rozmyslet předtím! Toto bylo zaplacené, promyšlené. To je prostě neodpustitelné,“ vyjádřila se rozhněvaná matka. Podle ní se na vraždu museli pachatelé připravovat dlouho dopředu. Za tu dobu měli dost času na to, aby si všechno rozmysleli nebo všechno ohlásili na policii.

„Nebudu se přetvařovat. Mohla bych navenek povědět, že odpouštím. Ale nebyla by to pravda. Protože se to nedá. Vím, že věřící budou oponovat, že Ježíš též odpustil, i papež, když na něho chtěli spáchat atentát. Ale oni byli svatí. Já nejsem!“ doplnila rezolutně Zlatica Kušnírová.

Rodiny nechtějí říct, kdo jim psal

Obě rodiny se dohodly, že identitu pisatele nezveřejní. Doposud je z vraždy novináře a jeho snoubenky obviněno pět osob a všichni jsou ve vyšetřovací vazbě. Z objednávky vraždy obvinili Mariána Kočnera a zprostředkovat ji měl Zoltán A. K střelbě na oběti se přiznal Miroslav Marček a měl mu asistovat bývalý policista Tomáš Sz. Peníze za vykonání činu jim měla vyplatit Alena Zs.

Slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zastřelili na konci února roku 2018. V poslední době se Kuciak věnoval tématu údajných daňových podvodů. Taktéž rozkrýval vazby italské mafie 'Ndrangheta na slovenskou politiku a eurodotace. Případ zavražděného novináře vzbudil zájem celého světa.