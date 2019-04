„Objednavatelka“ vraždy Kuciaka Alena Zs. trpí ve vazbě! Užívej si, dokud můžeš, vzkazuje jí trestankyně

Alena Zs. má ve vazbě prakticky takovou horší dovolenou oproti tomu, co by ji mohlo potkat ve skutečné věznici. Podle slovenského serveru Pluska.sk může denně sledovat zpravodajství a tisk. Pár stresujících podnětů tu ale přeci jen je. Alena Zs. je na samotce, kvůli čemuž má omezená práva. „Kontakt s civilními osobami, návštěvy, telefonování, korespondence. Vše si vyžaduje souhlas,“ vysvětlila Katarina Nováková z generálního ředitelství Sboru vězeňské služby.

I přes fakt, že Alena Zs. má ve vazbě přísnější režim než ostatní, bývalá trestankyně Zuzana Plusce prozradila, že je to vlastně ještě dobré. „To nejhorší přijde, jestli ji odsoudí. Teď si to může ještě celkem užívat. Může koukat na televizi, poslouchat rádio, ale to všechno se změní,“ popsala několikanásobná trestankyně. „Potom jí začne peklo. Těžko se bude řadit do zaběhnutého systému. Už teď je „celebritou“ a rozhodně jí to dají pocítit,“ uvedla.

Bývalá kriminálnice Alenu vůbec nešetřila. „Ještě vůbec netuší, co ji čeká a bude ještě hodně vzpomínat, jak dobře jí bylo ve vazbě. Slzy nepomůžou, spíš naopak,“ tvrdí Zuzana, která ale připouští, že pokud bude obviněná v kauze Kuciak spolupracovat s vězeňskou službou, mohlo by jí to hodně pomoci.

Pokud by Alenu Zs. soudce skutečně uznal vinnou, oproti vazbě, kde má samostatnou celu, ochranu strážných a třeba i aktuální informace o dění ve světě, by ji v obyčejném kriminále čekalo společné ubytování, společné sledování televize, ale třeba i pracovní výplň odpoledne.